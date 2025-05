Kernige Sounds in Vollmaringens Kirche

1 In Vollmaringen steigt am Samstag bereits der 17. Gottesdienst für Motorradfahrer in der St. Georgs-Kirche. Foto: Uwe Priestersbach

Mit Rockmusik und einer auf Biker zugeschnittenen Predigt beginnt in Vollmaringen die Biker-Saison.









Der Motorradgottesdienst in Vollmaringen ist für viele Biker der Region ein Pflichttermin - und er sorgt immer wieder für ein volles Gotteshaus. Am kommenden Samstag, 10. Mai, stehen nun wieder die Motorradfahrer in der katholischen Kirche St. Georg im Mittelpunkt.