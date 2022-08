2 Nicht mehr wie in früheren Jahren mit dem Fleckenfest auf dem Linden-platz und auf der Calwer Straße, sondern konzentriert auf dem vorderen Teil der Calwer Straße fand am Samstag erstmals die "Goßweiler-Hocketse" statt. Foto: Ziegelbauer

Im Fünftälerort Calmbach wurde am Samstag ein runder Geburtstag gefeiert. Nicht derjenige eines noch lebenden verdienten Mitbürgers, sondern der 300. Geburtstag von Johann Friedrich Goßweiler.















Bad Wildbad-Calmbach – Hätte es damals schon eine Ehrenbürgerwürde gegeben, wäre diese sicherlich dem Jubilar verliehen worden. War er doch zusammen mit seiner Ehefrau Philipina ein reicher und bedeutender, aber auch recht sozial eingestellter Holzhändler. An ihn erinnern in Calmbach heute noch die Kindertagesstätte "Goßweiler-Kindergarten" an der Kantstraße und die Goßweilerstraße in der Brennerau-Siedlung. Und auch die heutige Fünftäler-Schule war schon nach ihm benannt.

Vereine nehmen Anregung gerne auf

Marina Lahmann als Mitarbeiterin im Hauptamt der Stadtverwaltung Bad Wildbad und damit zuständig auch für das Stadtmarketing, für das Heimat- und Flößermuseum in Calmbach, für die Pflege der Stadtgeschichte und des Archivs hatte sich intensiv mit Johann Friedrich Goßweiler, geboren in Neuenbürg und nach Calmbach zugezogen, befasst., Sie hatte den Vereinen des Bad Wildbader Stadtteils Calmbach nahegelegt, im Jahr des 300. Geburtstags dieser bedeutenden Persönlichkeit ein Fest in der Form einer Goßweiler-Hocketse zu widmen. Nachdem die jahrzehntelange Tradition der Calmbacher Fleckenfeste von der Corona-Pandemie unterbrochen wurde, nahmen die örtlichen Vereine den ihnen über ihren Förderverein zugespielten Ball auf machten sich seit dem Frühjahr an die Vorbereitung dieses Events. Nicht an zwei Tagen wie in der Vergangenheit, sondern konzentriert auf einen einzigen und damit auf den Samstag. Wobei das D-tum des 20. August schon bei der feierlichen Abnahme der Turmzier im Zuge der Turm- und Dachsanierung der evangelischen Kirche im vorderen Bereich der Calwer Straße klar war. Zumal der bauleitende Höfener Architekt Fritz Heintel diesen Termin für die Wieder-Aufsetzung der zu restaurierenden Turmzier errechnet hatte.

Stadt stellt Hütten zur Verfügung

Im Unterschied zu den bisherigen Fleckenfesten konnten sich die teilnehmenden zwölf Vereine und Gruppen den relativ hohen personellen Aufwand mit dem Aufbau ihrer Stände samt Schutz vor Sonne und Regen dadurch ersparen, dass ihnen die Stadt Bad Wildbad die dazu notwendigen "Unterkünfte" in der Form von Hütten zur Verfügung stellte und sich damit der Arbeitsaufwand in Grenzen hielt. Unter Einbeziehung der bisher mit Baumaterialien belegten Flächen an der Calwer Straße entlang der evangelischen Kirche konnten die Vereine und Gruppen ihre Hütten samt zugehöriger Bewirtschaftungsflächen aufbauen, die schon am Nachmittag und dann so richtig gut in den Abendstunden besetzt waren. Gut abgestimmt war dabei das kulinarische Angebot. Mit einem zentralen Konzertplatz für die Musiker der Orchestereinigung Calmbach unter der Leitung ihrer Dirigentin Manuela Maly an der Einmündung der Bergstraße in die Calwer Straße und damit im Zentrum der "Festmeile".

Dickes Lob an Vereine und Gruppen

Bürgermeister Marco Gauger bedankte sich in seiner Ansprache für die Bereitschaft der Vereine und Gruppen zur Ausrichtung der Hocketse, in der die Wertschätzung für Johann Friedrich Goßweiler zum Ausdruck komme. Als eine Person, die für Calmbach gelebt, sich sozial engagiert und sich für die Weiterentwicklung der Ortes eingesetzt und viel Gutes getan habe wie beispielsweise auch mit einer Glockenspende für die Kirche und mit der Unterstützung von Waisen und von Bedürftigen. Deshalb sei es geboten, Johann Friedrich Goßweiler ein ehrendes Gedenken zu bewahren. In diesem Zusammenhang gab Gauger einen kurzen Ausblick auf die in Calmbach anstehenden größten städtischen Projekte insbesondere mit der schon begonnenen Generalsanierung und Erweiterung der Fünf-Täler-Schule am Standort Höfener Straße und mit dem Sanierungsabschnitt Calmbach III unter Einbeziehung des Bereichs der Wildbader Straße samt der Anlegung sicherer Bushaltestellen. Eine entsprechende Bürgerbeteiligung mit der Vorstellung der Planung stellte Gauger in Aussicht.