Sein Weihnachtskonzert hat der Gospelchor „Open Hearts“ – auf Deutsch „Offene Herzen“ – in der Ebinger Thomaskirche gegeben.

Zwei Lichtstrahler und viel weichem flackernden Kerzenlicht auf der Kanzel- und Taufsteinseite illuminierten den Kirchenraum, und der große Herrnhuter Weihnachtsstern strahlte, als die „Open Hearts“ in kleinen Gruppen in den Kirchenraum des Gotteshauses einzogen und sich im Altarraum versammelten.

Sie gaben die frohe Botschaft weiter, welche die Hirten, die nachts zwischen den Bergen im Talgrund ihre Schafe weideten, überrascht hatte, und weckten mit dem Song, „Das Licht kommt in die Welt“ Vorfreude und Hoffnung auf Frieden und das Erlebnis der göttlichen Größe.

Vorsichtige Frage – klare Antwort

Ruhe vermittelte anschließend „Night of Silence“; eine vorsichtige Frage stellte das Lied „Can You Hear the Angels Whispering? – Kannst du die flüsternden Engel hören“ – und erhielt darauf die Antwort „In der Nacht von Bethlehem, da ist ein Kind geboren“.

Die Aufforderung „Öffnet Jesus eure Herzen!“ und die Gesangssoli in „Amen“ machten Mut und verbreiteten Zuversicht; „Oh Holy Night“ und „Freue dich, das Warten hat ein Ende!“ schlugen Brücken zum letzten Song, dem Appell „Kommt mit nach Bethlehem, alle, die ihr da seid!“

Und in der Tat, der Vier-Viertel-Takt motivierte die Sängerinnen und Sänger zu einer unwillkürlichen Gehbewegung, als wollten sie sich auf den Weg zum Kind in der Krippe machen.

Auch das gesprochene Wort kam zu seinem Recht: Eine der „Open-Hearts“-Sängerinnen äußerte Gedanken zum „Advent und dem Sinn dieser Zeit“, eine weitere erzählte „Eine kleine Geschichte, was wirklich wichtig im Leben ist“.

Kurz darauf singen die „Open Hearts“ in der Ebinger Kapellkirche

Am Ende des Konzerts brandete lauter Beifall auf, der natürlich auch ein Stück weit fordernden Charakter hatte. Chorleiter Valeri Ivanov und seine „Open Hearts“ entzogen sich dieser Forderung nicht und gab noch mehrere Zugaben, darunter „Sanctus“, „You Are Holy“ und „Open the Eyes“.

Anschließend begaben sich alle beschwingten Schrittes in den Gemeindesaal, wo schon Punsch, Glühwein und weihnachtliches Gebäck warteten.

Nur wenige Tage später setzten die „Open Hearts“ ihren musikalischen Weg nach Bethlehem mit einem Weihnachtsliedersingen in der Ebinger Kapellkirche fort. In familiärer Atmosphäre erschollen auch in diesem ehrwürdigen Gotteshaus alt bekannte und neue Songs.