Gospelkonzert in Schopfheim: Stimmgewaltiger und lebendiger Gastchor

Mit Maskottchen und vielen Geschenken reisten die italienischen „Tieni Viva“ Gospel Voices zum Geburtstag des Schopfheimer Pop- und Gospelchors „Resonance of Life“ an.
Die Gäste aus Ligurien präsentierten sich beim Freundschaftskonzert in der gut gefüllten Stadtkirche als stimmstarker, sehr lebendiger und dynamischer Chor, der eine fantastische Gospel-Show ablieferte. Ein schöneres Geschenk hätte sich der Schopfheimer Pop- und Gospelchor zum Auftakt seines Jubiläumsjahres „30 Jahre Resonance of Life“ nicht wünschen können.