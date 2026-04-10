Gospelchor wirbt um Sänger: Offene Probe beim Villinger Ensemble Get Gospel

Der Villinger Chor Get Gospel wirbt um weitere Mitstreiter. Zum Kennenlernen gibt es am Mittwoch, 15. April, eine offene Probe.
„Lord you are Good“, klingt es durch den Raum, rhythmisch und schwungvoll stimmen die Frauen und Männer ein um die andere Strophe an und gehen voller Energie mit. „Ja, das hört sich gut an, das war’s“, zeigt sich Selin Solak begeistert und motiviert die Sänger immer wieder aufs Neue mit ihrer eigenen Freude an der Musik: Es ist Mittwochabend, und der Chor Get Gospel steckt mitten in seiner Probe im kleinen Saal im Gemeindezentrum der Heilig Kreuz Kirche in Villingen.