Gospelchor wirbt um Sänger: Offene Probe beim Villinger Ensemble Get Gospel

Der Villinger Chor Get Gospel wirbt um weitere Mitstreiter. Zum Kennenlernen gibt es am Mittwoch, 15. April, eine offene Probe.

„Lord you are Good“, klingt es durch den Raum, rhythmisch und schwungvoll stimmen die Frauen und Männer ein um die andere Strophe an und gehen voller Energie mit. „Ja, das hört sich gut an, das war’s“, zeigt sich Selin Solak begeistert und motiviert die Sänger immer wieder aufs Neue mit ihrer eigenen Freude an der Musik: Es ist Mittwochabend, und der Chor Get Gospel steckt mitten in seiner Probe im kleinen Saal im Gemeindezentrum der Heilig Kreuz Kirche in Villingen.

Ob „Take me to the Water“, „He’s got the Whole World in his Hands“ oder „Were You There“ – die Sänger sind mit Spaß dabei, und die junge Chorleiterin reißt alle mit. „Sie macht jede Probe zum Erlebnis“, stellt die Vorsitzende Simone Neininger fest. Für Get Gospel sei es ein Glücksfall gewesen, die aus Villingen stammende Studentin zu gewinnen, die an der Musikhochschule Trossingen Schulmusik mit dem Schwerpunkt Jazz und Popgesang studiert und ihr Faible für moderne Chormusik selbst als Sängerin im Landesgospelchor Baden-Württemberg auslebt.

„Sie möchte laute, kräftige Gospels mit uns einstudieren und uns vorwärts bringen“, steckt Simone Neininger die nächsten Ziele ab. Und da fänden es alle toll, wenn noch neue Sänger zum Chor dazustoßen würden. So kam denn auch die Idee auf, eine offene Probe anzubieten, bei der alle reinschnuppern und sich gegenseitig kennenlernen können.

Vorkenntnisse seien nicht erforderlich, „einfach mitsingen, sich anstecken lassen und einsteigen“, gibt sie die Devise vor. Jeder sei willkommen, egal welcher Konfession oder welchen Alters, von Schülern bis zu Senioren seien bei Get Gospel unterschiedliche Generationen vertreten. Gefragt seien gerade auch Männerstimmen, erklärt die Vorsitzende.

Engagements für Anlässe wie Hochzeiten und Taufen

Zusätzlich zu den Proben gebe es ein paar Auftritte im Jahr, beispielsweise beim Villinger Adventsfenster oder in der Heilig Kreuz Kirche. Auch Engagements für Anlässe wie Hochzeiten und Taufen zählen zum Repertoire, bei großen Auftritten mit einer Band als Begleitung. Zudem wirke der Chor bei Gottesdiensten mit, so am Sonntag, 14. Juni, ab 10.45 Uhr in der Klosterkirche in Beuron.

Hüttenwochenende geplant

Aber auch die Gemeinschaft komme nicht zu kurz, betont Simone Neininger. Zwei Mal im Jahr verbringe die Gruppe ein Probenwochenende auf einer Hütte, um nicht nur zusammen zu singen, sondern auch zu kochen und sich auszutauschen. „Das ist eine gute Möglichkeit für neue Sänger, sich in den Chor einzufinden“, wirbt sie um weitere Mitstreiter, die einfach nur Lust auf Gospel- und Popsongs mitbringen müssen.

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Die weckt derweil Selin Solak den ganzen Abend über. Sie hat viel Lob für jeden parat, lacht und strahlt. „Kommt, noch einen Goodbye-Song“, wirft sie ein, bevor sie die muntere Runde bis zur nächsten Probe entlässt.

Der Chor

Offene Chorprobe

Die Sänger von Get Gospel treffen sich mittwochs von 20 bis 21.30 Uhr im Probenraum in der Heilig Kreuz Kirche in der Hochstraße 34 in Villingen. Die offene Probe, bei der alle willkommen sind, die Spaß am Singen haben, ist am Mittwoch, 15. April. Weitere Informationen finden sich unter www.getgospel.de.