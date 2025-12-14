Gospelchor inSpirit: Im Advent geht’s in Burladingen auch rockig
Der Kirchenchor inSpirit rockte die Erlöserkirche Foto: Bender

Der Chor rockt die Kirche: Das „Konzert im Advent“ des Gospelchors inSpirit der Evangelischen Kirchengemeinde Burladingen begeistert einmal mehr das Publikum.

Wenn der vor der Kirchentür bereitgelegte Weihnachtsbaum schon aufgestellt gewesen wäre, hätte der Titel des Benefizkonzerts in der Burladinger Versöhnungskirche durchaus „Rockin’ around the Christmas tree“ heißen können. Aber der Chor rockte die Kirche auch ohne Weihnachtsbaum: ein sicht- und hörbar gut gelaunter Gospelchor unter der Leitung von Anton Roggenstein, ein schon vom ersten Lied an begeistertes Publikum, ein bunter Querschnitt durch das Liedprogramm des Chors – die inSpirits zeigten, was in ihnen steckt.

 

Die Burladinger Versöhnungskirche war gut gefüllt an diesem Adventssonntag, aber mit einem Mix aus rockigen Titeln, ruhigen adventlichen Liedern, Gospels und besinnlichen Songs, ergänzt mit adventlich – passenden Texten, sprang der Begeisterungsfunke sehr schnell auf das Publikum über.

Markante Solostimmen

Aus dem Chor heraus haben sich in jüngster Zeit einige markante Solostimmen entwickelt. Sie hatten in der Kirche ihre Bühne und überzeugten ebenso wie der gesamte Chor. Erst nach Zugaben und nach langanhaltendem Applaus konnte der Chor den Kirchenraum räumen.

Dann folgte der gesellige Teil: Bei roten Würsten und Punsch, vorbereitet vom Kirchengemeinderat, nutzten einige Besucher die Gelegenheit für Gespräche. Der Erlös des Konzerts kommt der Gemeindearbeit zugute.

 