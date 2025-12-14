Gospelchor inSpirit: Im Advent geht’s in Burladingen auch rockig

1 Der Kirchenchor inSpirit rockte die Erlöserkirche Foto: Bender Der Chor rockt die Kirche: Das „Konzert im Advent“ des Gospelchors inSpirit der Evangelischen Kirchengemeinde Burladingen begeistert einmal mehr das Publikum.







Wenn der vor der Kirchentür bereitgelegte Weihnachtsbaum schon aufgestellt gewesen wäre, hätte der Titel des Benefizkonzerts in der Burladinger Versöhnungskirche durchaus „Rockin’ around the Christmas tree“ heißen können. Aber der Chor rockte die Kirche auch ohne Weihnachtsbaum: ein sicht- und hörbar gut gelaunter Gospelchor unter der Leitung von Anton Roggenstein, ein schon vom ersten Lied an begeistertes Publikum, ein bunter Querschnitt durch das Liedprogramm des Chors – die inSpirits zeigten, was in ihnen steckt.