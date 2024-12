Gospelchor in Königsfeld: Irische Klänge und traditionelle Gospelmusik

1 „Chorus mundi“ bietet den Zuhörern ein stimmungsvolles und abwechslungsreiches Konzert. Neben Gospelmusik genießen sie auch traditionelle irische Klänge. Foto: Richard Schuster

Der Villinger Gospelchor „Chorus Mundi“ begeisterte sein Publikum erneut mit einem abwechslungsreichen und stimmungsvollen Konzert in der katholischen Kirche – beziehungsweise in seinem „zweiten Wohnzimmer“ – in Königsfeld.









„Chorus mundi“ gab am vierten Advent wieder ein gut besuchtes Konzert in Königsfeld – das letzte für den Villinger Gospelchor in diesem Jahr. „Wir treten seit über 20 Jahren hier in der katholischen Kirche auf“, informierte ein Sänger. Sie sei gewissermaßen wie ein „zweites Wohnzimmer“.