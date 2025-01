1 Frontman Owen Nixon ist in seinem Element. Foto: GCM

Die amerikanische Gospel-Gruppe „The Gospel People“ gastiert am Donnerstag, 16. Januar, in der Ebinger Heilig-Kreuz-Kirche.









Mut und Zuversicht auch und gerade in Kriegszeiten wecken, den Glauben an das Gute in der Welt fördern – das ist das Ziel, das Owen Nixon, Frontman, Leitwolf und Arrangeur der „Gospel People“ mit der Musik zu erreichen hofft, die er und seine Musiker gemeinsam machen.