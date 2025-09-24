Gospel in Aichhalden: Diesen Coup planen VokalTotal und Ciro-Five
„VokalTotal“ wird in Aichhalden zu hören sein. Foto: bm.foto-rw.de

Ein Gospelkonzert der besonderen Art gibt es am Sonntag, 26. Oktober, ab 19 Uhr in der St. Michael Kirche in Aichhalden.

Nach dem großen Erfolg im Jahr 2024 mit zwei ausverkauften Konzerten und einem begeisterten Publikum lädt der Chor VokalTotal aus Mariazell unter der Leitung von Steffi Flaig auch heuer wieder zu einem besonderen musikalischen Erlebnis ein. Gemeinsam mit der Band Ciro-Five präsentiert der Chor ein Gospelkonzert, das durch Intensität, Klangfülle und Ausdruckskraft besticht, wie die Veranstalter ankündigen.

 

Kartenvorverkauf läuft

Der Kartenvorverkauf hat vor wenigen Tagen begonnen – und zwar in der Postagentur Lehrer in Aichhalden und bei Papier Rapp in Dunningen. Die Plätze sind begrenzt. Karten kosten im Vorverkauf zehn Euro, an der Abendkasse zwölf Euro.

„Genießen Sie einen Abend voller Musik, Emotionen und stimmungsvoller Momente – wir freuen uns auf Ihr Kommen“, heißt es von den Gastgebern. Versprochen werden mitreißende Lieder, untermalt von stimmungsvollem Licht in der Kirche.

 