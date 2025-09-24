Gospel in Aichhalden: Diesen Coup planen VokalTotal und Ciro-Five

1 „VokalTotal“ wird in Aichhalden zu hören sein. Foto: bm.foto-rw.de Ein Gospelkonzert der besonderen Art gibt es am Sonntag, 26. Oktober, ab 19 Uhr in der St. Michael Kirche in Aichhalden.







Nach dem großen Erfolg im Jahr 2024 mit zwei ausverkauften Konzerten und einem begeisterten Publikum lädt der Chor VokalTotal aus Mariazell unter der Leitung von Steffi Flaig auch heuer wieder zu einem besonderen musikalischen Erlebnis ein. Gemeinsam mit der Band Ciro-Five präsentiert der Chor ein Gospelkonzert, das durch Intensität, Klangfülle und Ausdruckskraft besticht, wie die Veranstalter ankündigen.