Gosheim Räuber locken Pizzaboten in Falle

Laut Polizei lockten die Täter den 65-Jährigen gezielt in die Falle. Nachdem sie den Pizzaservice gegen 22.15 Uhr gerufen hatten, passte einer der Täter sein Opfer beim Sportplatz ab. Er setzte sich ins Fahrzeug des Pizzaboten und lotste ihn in die Straße "Am Sturmbühl/Hinterhaldenbach". Dort wartete der zweite Täter.

Als der 65-Jährige die Warmhaltebox aus dem Kofferraum holen wollte, sprühte ihm der zweite Mann Pfefferspray ins Gesicht. Anschließend wurde der Pizzabote geschlagen und getreten. Der Mann konnte fliehen. Allerdings erbeuteten die Täter den Geschäftsgeldbeutel mit einem ansehnlichen Bargeldbetrag. Auch die schwarze Warmhaltebox aus Styropor ist seit dem Überfall verschwunden. Das Opfer wurde leicht verletzt.

Der erste Täter wird als etwa 20 Jahre alt, 1,75 Meter groß und schlank beschrieben. Er hat einen hellen Teint, spricht gut Deutsch und trug ein Base-Cap. Der zweite Mann ist etwa 1,90 Meter groß und muskulös. Hinweise an das Kriminalkommissariat Tuttlingen, Telefon 07461/941-0.