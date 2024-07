Der Gospelchor Ebhausen wird am Sonntag, 21. Juli, ab 18 Uhr in der Evangelischen Kirche in Ebhausen mit einem ausschließlich dem Spiritual gewidmeten Chorkonzert auf eine der wichtigsten Wurzeln seiner Choraktivitäten zurückgreifen.

Seit 2001 singt der Chor lebendige und mitreißende, aber auch gefühlvolle und zu Herzen gehende Gospelsongs.

Nun wird der Chor unter der Leitung von Peter Eisele und mit der Klavierbegleitung von Rainer Feuerbacher mit den Spirituals Lieder der schwarzen Sklaven in Amerika singen, die aus dem Leid und den Erfahrungen der unterdrückten Afroamerikaner entstanden sind und zu einem wichtigen Teil der amerikanischen und globalen Musikkultur wurden.

Mitreißende Spiritual-Arrangements

Das Programm des Gospelchores mit frischen, aktuellen und mitreißenden Spiritual-Arrangements beinhaltet vor allem Begebenheiten aus dem Alten Testament, die oft als Grundlage für Spirituals dienten. In „Didn’t my Lord deliver Daniel?“, „Elijah Rock!“ oder in „Joshua fit de Battle ob Jericho“ stehen immer wieder auch die großen Gestalten des Alten Testaments mit ihren Stärken in schwierigen Situationen im Mittelpunkt von Spirituals.

Ein weiteres Programmelement ist das Verlangen nach Freiheit: „Wayfaring Stranger“ oder „Steal away“. Zudem lassen sich in einigen Spirituals etwa in „Follow the drinking gourd“ auch codierte Nachrichten zur Fluchthilfe erkennen.

Musik, Tanz und Gesang sind untrennbar verbunden

Die afrikanische Religiosität vermischte sich in den eigenständigen schwarzen Kirchen mit der christlichen Lehre. Musik, Tanz und Gesang waren untrennbar mit dem afrikanischen Alltag verbunden und wurden zu einem wichtigen Bestandteil der schwarzen Gottesdienste. Sie entstanden in freier Improvisation und wurden mündlich überliefert. Programmbeispiele sind: „Walk in the light“, „Ride the Chariot“ oder „Deep River“.

Die Gäste des Konzertes werden immer wieder dazu eingeladen, die schönsten und beliebtesten Spirituals mitzusingen. Der Eintritt zu dem Chorkonzert ist frei, es wird jedoch um Spenden gebeten.