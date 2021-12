1 Auch Google veröffentlichte seinen Jahresrückblick. Foto: dpa/Lu Liang

Der Jahresrückblick von Google Trends fällt teils vorhersehbar, teils überraschend aus. Diese Suchbegriffe und Fragen waren 2021 in Deutschland angesagt.















Link kopiert

Stuttgart - Der Jahresrückblick der Google Trends zeigt, was in welchem Land oder weltweit am meisten gesucht wurde – gegliedert in mehrere Kategorien. Für Deutschland gibt es unter anderem die allgemeinen Suchbegriffe, Schlagzeilen, Persönlichkeiten und Warum-Fragen. Zudem kann man sich durch die vergangenen Jahre klicken. Die Auswahl geht bis ins Jahr 2002 zurück. Das Jahr 2021 fasst Google in einem Video zusammen:

Fußball, Bundestagswahl und Corona dominieren

Wirklich überraschend ist die Top 5 der allgemeinen Suchbegriffe in Deutschland nicht, dafür eher die Reihenfolge. Diese lässt sich aber durch die Methodik der Auswertungen begründen: „Die Listen werden basierend auf den Begriffen erstellt, die in diesem Jahr im Vergleich zum Vorjahr im Suchtrend lagen.“ Dadurch liegt Corona nicht auf dem ersten Platz:

1.) EM 2021

2.) Bundestagswahl 2021

3.) Corona

4.) Bundesliga

5.) Olympia 2021

Die Bundestagswahl und Corona nehmen die ersten beiden Plätze der Schlagzeilen ein. Der Zapfenstreich Merkel, Afghanistan und Israel komplettieren diese Top 5.

Die fünf meistgesuchten Persönlichkeiten

Hier belegt der dänische Fußball-Nationalspieler Christian Eriksen den ersten Platz. Währen der EM-Partie gegen Finnland war er plötzlich auf dem Rasen zusammengebrochen. Eine Szene, die den meisten im Kopf geblieben sein wird. Durch das schnelle Alarmieren durch die Mitspieler und das zügige Eingreifen der Mediziner wurde ihm das Leben gerettet. Er musste wiederbelebt werden. Ansonsten war mit zwei Kanzlerkandidaten wieder die Bundestagswahl 2021 in Deutschland gefragt:

1.) Christian Eriksen

2.) Alec Baldwin

3.) Gil Ofarim

4.) Armin Laschet

5.) Olaf Scholz

Die W-Fragen zur Coronapandemie

In den von Google gelisteten Warum-, Was- und Wie-Fragen ist vor allem die Coronapandemie mitsamt ihren Maßnahmen und Auswirkungen auf das alltägliche Leben gefragt. Zehnmal ist das Thema in den drei Top-10-Listen der W-Fragen vertreten. „Warum geht Whatsapp nicht“ war die meistgesuchte Warum-Frage. Das sind die Platzierungen der Corona-Fragen aus der Top 10 der Was-Fragen:

1.) Was kostet ein PCR-Test?

4.) Was ist 2G plus?

7.) Was sind medizinische Masken?

8.) Was bedeutet 2G?

10.) Was bedeutet 3G plus?

Das Jahr der Suchanfragen zum Durchscrollen

Neben diesen Rankings wird noch ein weiterer Jahresrückblick angeboten – „Entdecke, wonach die Welt gesucht hat“. Hier kann man sich chronologisch einzelne Fakten, Bilder und Quiz zu Suchanfragen in diesem Jahr ansehen. Bisher geht dies von Januar bis Oktober. Hier eine Auswahl an Sätzen aus den Monaten des Rückblicks.

Januar: Impfhelfer war dieses Jahr weltweit der meistgesuchte Begriff für freiwillige Helfer.

Februar: Wie schütze ich die Umwelt wurde weltweit häufiger gesucht als je zuvor.

März: Suezkanal wurde dieses Jahr weltweit zu einem Ausreißer-Suchbegriff, als sich eines der weltgrößten Schiffe darin querlegte und den Welthandel unterbrach.

Juni: Body Positivity wurde weltweit öfter gesucht als je zuvor.

Juli: Als Italien im Juli zum zweiten Mal die Fußball-Europameisterschaft gewann, stieg die Suchanfrage „Wie oft hat Italien die EM gewonnen“ zum ersten Mal in der Geschichte von Google Trends um 4.750 %.“

Das war weltweit 2021 angesagt

Auch was weltweit angesagt war, zeigt sich in den Trends. Bei den Serien ist natürlich die Netflix-Serie Squid Game auf dem ersten Platz. „drivers lisence“ von Olivia Rodrigo ist der Nummer-eins-Hit weltweit. „COVID Vaccine“ landet in den News auf dem dritten Platz. Den ersten Platz der meistgesuchten Schauspieler sowie der meistgesuchten Menschen belegt Alec Baldwin. Der erste Platz der Suchen überrascht mit Australia vs. India.