Zum 16. Mal präsentierten Frank Golischewski und Anika Neipp den satirischen Jahresrückblick. Thema für das Jahr 2024 waren die Baby-Boomer, zu denen auch der 1960 in Bottrop geborene Frank Golischewski zählt.

Wie immer machten die beiden auch einen Ritt durch das vergangene Jahr, mal heiter, mal ernst, mal international, mal ganz „Trossingerisch“.

Auch wenn Frauen einen großen Anteil zum Wirtschaftsboom geliefert hatten, wie Anika Neipp wusste, sind Frau und Mann erst seit 1957 gleichberechtigt und bis 1962 durften Frauen in der BRD kein eigenes Konto haben. „Die Bravo war das Boomer-Magazin“, erinnerte sich Frank Golischwski „das erste Bravo-Girl war im Jahr 1956 Marylin Monroe“. Und „den Rat des Dr. Sommer gibt es in der Bravo bis heute, allerdings online. „Der müsste jetzt so 105 Jahre alt sein“.

„Nach zehn ist es Sünde und darf auch nicht sein“, dieses Lied, vorgetragen von Anika Neipp, habe bis ins Jahr 1972 gegolten – „da erst wurde der Paragraph 181 Kuppelei abgeschafft“. Politiker aus der Baby-Boomer-Zeit bis heute wurden durchgeknetet. „Monumente der politischen Erfahrung“, so Golischewski, der die Persönlichkeiten bestens zu imitieren verstand. So hatte Herbert Wehner vor vielen Jahren im Bundestag Jürgen Wohlrabe, ein Bruder des Trossinger Arztes Peter Wohlrabe, flott gemacht mit den Worten „Sie sind keine Wohlrabe, sondern eine politische Übelkrähe“.

Zwischenapplaus gab es für Golischewski als rauchenden Helmut Schmidt. Als Kanzlerin mit hängenden Mundwinkeln und ihrem typischen „wir schaffen das“, habe Angela Merkel wohl Blazer in 365 verschiedenen Farben im Schrank. „Anika findet das so zum Kotzen, aber es ist jetzt auch klar warum, denn es heißt doch Einreiher“. Nicht zu übersehen, Anika Neipp trat an diesem Abend teilweise auch im schwarzen Einreiher auf. Kurzum im Vergleich zu heute: Die Baby-Boomer-Zeit sei einfach und unbeschwert gewesen „wir hatten drei Parteien und drei Programme und im Deutschen Schlager passierte nichts Schlimmes.

Lokale Besonderheiten gibt es zuhauf

Natürlich ging der Blick auch ins Lokale – zu den Wasserdieben auf dem Schuraer Friedhof, die mit dem Wasser ihr Auto wuschen, einem Europameister-Wellensittichweibchen in Trossingen, der Stimmenkönigin bei der Kreistagswahl Bürgermeisterin Susanne Irion – „ganz ohne Gesangsstudium“ – und natürlich zur Moschee, die in die Linde kommen soll, wo nur eine Ecke nach Mekka gerichtet werden soll, die Meckerecke „die ist immer im Osten, denn da wird immer gemeckert“.

Gänsehaut-Feeling inklusive

Großen Raum nahm der Rückblick auf die Verstorbenen des Jahres 2024 ein von der Fußballlegende Kaiser Franz Beckenbauer über den Baulöwen „Mörtel“ Richard Lugner bis zu Catharina Valente, die von Anika Neipp gänsehauterregend mit ihrem bekannten „Ciao, ciao Bambina – auf Wiedersehen“, gewürdigt wurde.

Dass Alice Weidel während der zu Ende gehenden zwei Stunden nicht mal erwähnt wurde, kommentierte Neipp mit „gefehlt hat sie aber auch nicht“, während sie sich mit dem Song „Warum liebt der Wladimir gerade mich“, nochmals Trump widmete. Trotz der Weltlage solle man nicht so pessimistisch sein, meinte Golischewski. Auch wenn die ganze Welt in der Krise steckt, machte das Duo an diesem Abend zum 16. Mal seinem begeisterten Publikum klar. „Dem Schwob reichen zum guten Leben Linsen, Spätzle, Saitenwürscht – des stopft und macht satt“. Traditionell wurde das Gericht von Kesselhausgastronom Markus Santo serviert.