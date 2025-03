1 Golfplätze bieten Raum für viele Tierarten. Foto: dpa/Jens Kalaene

Die Anlage in Hausen am Tann ist am Projekt „Lebensraum Golfplatz“ beteiligt. Von 90 Golfplätzen im Land sind bereits 66 ein Teil davon.









Umwelt- und Artenschutz spielen auf dem Golfplatz Hausen am Tann laut Erich Renz vom Golf-ER Club Schwaben eine wichtige Rolle. Von insgesamt 90 Golfanlagen in Baden-Württemberg seien schon 66 am Projekt „Lebensraum Golfplatz - wir fördern Artenvielfalt“ beteiligt. „Auch unser Golfplatz in Hausen am Tann ist von Anfang an dabei“, sagt Renz.