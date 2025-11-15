Golfclub Schloss Weitenburg: Allein die Platzpflege kostet eine halbe Million Euro

Nach drastischem Mitgliederschwund ist der Sulzauer Golfclub insolvent. Sparen ist nicht die Lösung, sagt der Vorstand Michael Kraus. Er setzt auf einen Neuanfang.
Dorthin muss der Golfball: gut 100 Meter weiter aufs Grün – jenseits des Neckars. Wer hier abschlägt, sagt Michael Kraus, darf nicht auf den Fluss schauen, in dem der Ball bei falschem Abschlag landen könnte. Er muss seine Gedanken aufs Ziel lenken. „Das ist die psychologische Komponente beim Golf“, sagt Kraus. „Wir sehen oft nur die Probleme. Man muss seine Gedanken aber aufs Ziel lenken.“ Und wenn der erste Versuch schiefgeht, muss man sich der Aufgabe gleich noch mal stellen.