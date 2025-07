Nach vier von fünf Landesliga-Spieltagen steht fest, dass die Teams des GC Königsfeld und des GC Öschberghof in die Gruppenliga absteigen müssen. Beide Mannschaften können die rettenden Plätze nicht mehr erreichen.

Es sind bittere Abstiege, denn die Leistungen beider Mannschaften stimmten größtenteils. Zum Beispiel rangieren die Königsfelder unter insgesamt 40 Landesligisten in Baden-Württemberg von der Scoring-Zahl her auf dem 19. Rang. Aber das Niveau in ihrer Landesliga-Gruppe war sehr hoch. So würde der Tabellenführer GC Langenstein in einer gedachten Landesliga-Gesamtwertung auf Rang 1 stehen!

Am vergangenen vierten Spieltag wollten die Königsfelder ihren Heimvorteil nutzen. Bis kurz vor dem Ende des Spieltages lagen die Gastgeber auf einem hervorragenden dritten Rang. Doch konnte die Platzierung erneut gegen die starken Teams der anderen Clubs nicht gehalten werden und so blieb den Königsfeldern am Ende nur der fünfte und letzte Platz.

Die internen Ergebnisse

Beste Spieler im GCK-Team waren Julius Stiepermann mit einer 78 (+8) und Jacob Götz ebenfalls mit einer 78 (+8) – gefolgt von Joshua Merzkirch mit einer 81 (+11) und Luca Sergio ebenfalls einer 81 (+11) . Dicht folgten intern im Königsfelder Team ergebnistechnisch darauf Julius Haller, Jonas Mayer, Patrick Rombach und Kai Schallock. Die Teamwertung an diesem Tag gewann der GC Tuniberg.

Teamkapitän Helmut Weber zieht ein erstes Fazit dieser Saison: „Ich bin trotz des Abstiegs sehr stolz und zufrieden mit der Leistung der Mannschaft. Das junge Team hat viel Erfahrung gesammelt und wird darauf aufbauen können. Ziel muss es sein, unsere DGL-Mannschaft langfristig in der Landesliga zu etablieren, auch wenn dies nun in diesem Jahr noch nicht funktioniert hat.

Am 20. Juli findet der letzte Saisonspieltag beim GC Tuniberg statt.