Der Golfclub Königsfeld steht in seinem 33. Lebensjahr hervorragend da: Steigende Mitgliederzahlen sind zu verzeichnen. Mit allein rund 500 aktiven Spielern zählen die Königsfelder in diesem Bereich zu den stärksten Clubs in Baden-Württemberg, was eine hohe Platzauslastung in der Saison mit sich zieht.

Die Jugendarbeit ist sehr erfolgreich, bringt in jedem Jahr Talente hervor, die überregional erfolgreich sind. Die wirtschaftliche Lage ist äußerst stabil.

Große Herausforderung Die 1990 erbaute 18-Loch-Anlage mit dem Übungsgelände gilt aktuell mit der notwendigen Sanierung als die große Herausforderung.

Um die vielen Mitglieder in die Zukunft mitzunehmen und über die individuellen Themen ausführlich zu sprechen, entschieden sich die Verantwortlichen für einen etwas ungewöhnlichen Weg. Eine große Informationsveranstaltung – keine außerordentliche Mitgliederversammlung – wurde in der Neuen Tonhalle Villingen terminiert. Rund 350 Mitglieder kamen. Die Veranstaltung wurde zu einem großen Erfolg.

Identifikation der Mitglieder Clubpräsidentin Beatrice Hesselbach stellte in ihren einführenden Worten die Bedeutung des Miteinanders im Club sowie die wichtige Identifikation der Mitglieder mit den anzugehenden Projekten hervor. „Wir wollen den Begriff Golf unter Freunden leben“, so die Anwältin.

Günther Huber, der Geschäftsführer des Clubs, faszinierte die Zuhörer zunächst mit dem Blick ins Erinnerungsalbum. Bilder vom Platzbau in den 1990er-Jahren wurden gezeigt. Auf einer sauren Wiese im Angelmoos entstanden die 18 Bahnen unter damals schwierigen Bedingungen. 25 000 Bäume wurden gepflanzt. Die Golf-Anlage zählt heute zu den schönsten und anspruchsvollsten im Land.

Jugend und Golfschule Der Golfclub wurde weiter vorgestellt: Die Arbeitsbereiche der Greenkeeper, die Jugendarbeit, die von einem sehr rührigen Förderverein Jahr für Jahr umfangreich unterstützt wird. Knapp 100 Jugendliche spielen Golf. In enger Verbindung dazu steht die erfolgreiche Golfschule unter der Leitung von Helga Huber und Walter Kirchmaier. Einen erfolgreichen Start legte in diesem Spätwinter auch die neue Gastronomie hin.

Ein Hauptschwerpunkt des Abends war jedoch die Platzthematik, die von Geschäftsführer Günther Huber ausführlich moderiert wurde.

Ehrenamtliche Arbeit Huber (69) leistet für den Club ehrenamtlich seit Jahren eine vielschichtige, erfolgreiche Arbeit, die andernorts locker mit der Stellenbeschreibung eines Club-Topmanagers verbunden wird. Was Günther Huber besonders auszeichnet? Der frühere Immobilien-Spezialist arbeitet sehr vorausschauend im wirtschaftlichen Bereich, besitzt ein umfangreiches Netzwerk.

Was die Verantwortlichen des Golfclubs Königsfeld natürlich nun seit Jahren im besonderen auch herausfordert, ist die Sanierung und Modernisierung der Platzanlage.

Renommierter Architekt Der Golfclub schaffte es, sich die beratenden Dienste des renommierten Golfplatz-Architekten Tony Ristola (USA) und die des deutschen „Rasenfuchses“ Norbert Lischka (Hessen) zu sichern.

Ob die in die Jahre gekommenen Abschläge, die Fairways und natürlich die Greens – Ristola und Lischka helfen dem GC Königsfeld schrittweise umfangreich mit Beratungen, Arbeitsplänen und Zwischenanalysen. Dies in enger Zusammenarbeit mit dem Team der Greenkeeper.

Fast täglich wird der Arbeitsplan für den Platz direkt oder übers Internet besprochen. In rund zwei Jahren soll die Platzsanierung abgeschlossen sein. Parallel dazu warten auf den Club zwei weitere große Herausforderungen, deren Lösungen aber bereits in Sicht sind: Erstens und besonders nach dem sehr trockenen Sommer 2022 ist es hier das Thema Wassermanagement. Zweitens, soll es eine enge Verknüpfung mit dem geplanten Hotel in der Kinderweide geben. Der Plan: eine zusätzliche Neun-Loch-Anlage soll gebaut werden.