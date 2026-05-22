Golfclub Königsfeld: Leistungen stimmen – Saison-Auftakt macht Appetit auf mehr

Königsfelder DGL-Herren starten in Steißlingen in die neue Gruppenliga-Saison gegen starke Konkurrenz. JMP-Team wird beim ersten Rundentag beim „Heimspiel“ Dritter.
Die neue Golf-Saison läuft auch für den GC Königsfeld. Die DGL-Mannschaft der Herren ist in der Gruppenliga beim ersten Spieltag in Steißlingen mit einem dritten Platz im Viererfeld gestartet. Der Landesliga-Absteiger tritt in der neuen Saison mit einer leicht veränderten Mannschaft auf und verkaufte sich insgesamt gut. Teamkapitän Julius Haller zeigte sich aber auch etwas überrascht, „wie hoch das Niveau in unserer Konkurrenz individuell ist. Unsere Leistungen waren an diesem ersten Spieltag insgesamt gut.“