Golfclub Königsfeld: Leistungen stimmen – Saison-Auftakt macht Appetit auf mehr

Königsfelder DGL-Herren starten in Steißlingen in die neue Gruppenliga-Saison gegen starke Konkurrenz. JMP-Team wird beim ersten Rundentag beim „Heimspiel“ Dritter.

Die neue Golf-Saison läuft auch für den GC Königsfeld. Die DGL-Mannschaft der Herren ist in der Gruppenliga beim ersten Spieltag in Steißlingen mit einem dritten Platz im Viererfeld gestartet. Der Landesliga-Absteiger tritt in der neuen Saison mit einer leicht veränderten Mannschaft auf und verkaufte sich insgesamt gut. Teamkapitän Julius Haller zeigte sich aber auch etwas überrascht, „wie hoch das Niveau in unserer Konkurrenz individuell ist. Unsere Leistungen waren an diesem ersten Spieltag insgesamt gut.“

Die Tageswertung gewann an diesem ersten von vier Spieltagen das Team des GC Öschberghof mit +38,0 Schlägen vor dem GC Steißlingen (+61,0) und dem GC Königsfeld (+70,0) sowie dem GC Rochushof (+89,0).

Die Königsfelder Einzelergebnisse: Patrick Rombach 76 Schläge (+5,0), Manuel Müller (77/+6,0), Jonas Mayer (81/+10,0), Peter Hesselbach (82/11,0), Julius Haller (82/11,0), Lukas Zimmerer (83/+12,0), Kai Schallock (86/+15,0) und Moritz Wirth (87/+16,0).

Das JMP-Team

Saisonauftakt hatte auch das Königsfelder Neun-Loch-Team im Rahmen des baden-württembergischen Jugendmannschaftspokals. Die GCK-Talente starteten am ersten Spieltag mit einem „Heimspiel“ und belegten im Fünferfeld Rang drei. Es siegte das Team des GC Gütermann Gutach mit 126 Nettopunkten. Zweiter wurde SG Gröbenhof (124 Nettopunkte) vor dem GC Königsfeld (97).

Teamkapitän Benjamin Ott zeigte sich beim Saisonstart zufrieden mit den Leistungen: „Darauf können wir an den kommenden Spieltagen aufbauen.“ Die Königsfelder Einzelergebnisse (Nettopunkte): Leon Rottmann (22), Philipp Schätzle (16), Marian Kleisendorf (16), Mateo Urlic (15), Nora Ott (15), Joris Vörsmann (13), Nico Süß (13), Marco Haller (10), Linus Strohof (7) und Mika Ott (6).