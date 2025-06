Andreas Blessing hat die Position des Clubmanagers im Golfclub Königsfeld übernommen.

Nach fast einem Jahrzehnt im Club, in dem er sich vom Golfsekretär zum zentralen Ansprechpartner für Mitglieder und Gäste entwickelt hat, schlägt Blessing nun ein neues Kapitel auf – mit frischem Elan und klaren Visionen für die Zukunft des Clubs, so die Mitteilung des Clubs.

Bereits seit August 2015 ist Andreas Blessing Teil des Teams im Golfclub Königsfeld. In dieser Zeit hat er nicht nur umfassende Erfahrung im Clubmanagement gesammelt, sondern sich auch tief mit der Kultur, den Mitgliedern und der Philosophie des Clubs verbunden.

Nun übernimmt er offiziell die Leitung als Clubmanager – ein Schritt, der laut Mitteilung intern wie extern auf breite Zustimmung stößt. „In den letzten zehn Jahren durfte ich nicht nur beruflich wachsen, sondern auch viele wertvolle menschliche Begegnungen erleben. Der Golfclub Königsfeld ist für mich längst mehr als nur ein Arbeitsplatz – er ist ein Stück Heimat geworden“, so Blessing in einer Mitteilung an die Mitglieder.

Weiterentwicklung bei der digitalen Präsenz

Mit seiner neuen Rolle setzt Blessing auf Weiterentwicklung, insbesondere im Bereich der digitalen Präsenz. Seit Beginn des Jahres ist der Club deutlich aktiver auf digitalen Plattformen – und das soll laut Blessing erst der Anfang sein: „Ein moderner Auftritt gehört heute untrennbar zur Entwicklung eines zukunftsfähigen Golfclubs. Unsere Außenwirkung war in den letzten Jahren etwas eingeschlafen – das möchten wir nun ändern.“

Dabei setzt der neue Clubmanager nicht nur auf Strategien und Technik, sondern vor allem auf die Menschen: „Niemand kennt den Club so gut wie unsere Mitglieder. Ob durch geteilte Beiträge, schöne Fotos oder persönliche Geschichten – sie alle tragen dazu bei, unseren Club authentisch und lebendig zu präsentieren“, so Andreas Blessing.

Club sieht sich für Zukunft bestens aufgestellt

Der Golfclub Königsfeld zählt eigenen Angaben zufolge zu den beliebtesten Anlagen der Region. Mit einem engagierten Team, einer familiären Atmosphäre und klaren Zielen für die Zukunft unter neuer Leitung sieht sich der Club bestens aufgestellt.

