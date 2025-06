Bei der baden-württembergischen JMP-Meisterschaft zeigen die Königsfelder Talente auch in dieser Saison wieder ihr Können. Die 9er-Mannschaft steigert sich kontinuierlich.

Die beiden Golf-Nachwuchsteams des GC Königsfeld setzen auch beim diesjährigen baden-württembergischen Jugend-Mannschaftspokal tolle Akzente. Das 18er-Team um Mannschaftskapitän Bernd Kremm hat nach drei von vier Vorrunden-Spieltag bereits klar den Kurs in Richtung Finale eingeschlagen.

Beim Heimspieltag in Königsfeld gewann die 18er-Mannschaft die Netto-Teamwertung mit starken 252 Punkten und wurde auch Erster in der Brutto-Wertung mit 131 Zählern. Ein gelungenes Debüt in diesem Team feierte Joris Vörsmann mit 50 Nettopunkten. Marie Kremm und Xizhi Xu (ebenfalls Debütant) verzeichneten jeweils ebenfalls hervorragende 42 Nettopunkte. Marie Kremm spielte als bestes Mädchen zusätzlich noch ausgezeichnete 28 Bruttopunkte. Die weiteren Einzelergebnisse/Netto: Nico Süß (40/ebenfalls Debütant), Sofia Distel (36) und Anna Kremm (36).

Lesen Sie auch

Schweres Turnier in der Ortenau gemeistert

Beim dritten Spieltag der baden-württembergischen JMP-Saison auf dem schwer zu bespielbaren Platz beim GC Ortenau unterstrich das Königsfelder 18-er-Team seine starke Form und sicherte sich jeweils Platz zwei in der Netto- und Bruttowertung mit 194 und 122 Punkten. Die besten Einzelergebnisse Netto: Joris Vörsmann (39), Marie Kremm (37) und Angelina Haller (34). Brutto: Marie Kremm (27), Angelina Haller (22) und Lukas Zimmerer (19).

Nach drei von vier Spieltagen liegt das Königsfelder 18-er Team mit jeweils Platz 1 in der Gesamtnetto- und Bruttowertung auf Finalkurs.

Unsere Empfehlung für Sie FC Köngsfeld Landesliga SBFV Königsfelder sind beim Saisonfinale völlig von der Rolle Die Erklärungen nach dem 0:8-Heimdebakel gegen den FV Möhringen fallen schwer. Seit 50 Jahren haben die Königsfelder in dieser Höhe nicht mehr verloren.

Das 9er-Team

Der jüngere Jahrgang, das 9er-Team, steigert sich inzwischen von Turnier zu Turnier in der JMP-Runde.

Beim Heimspieltag in Königsfeld erreichte die Mannschaft um Teamkapitän Benjamin Ott den dritten Platz in der Nettowertung mit 64 Punkten. Bester Einzelspieler der Königsfelder war Leon Rottmann mit 19 Punkten. Lia Andris, Lars Schumann und Tim Brandt verbuchten jeweils ebenfalls zweistellige Ergebnisse.

Beim dritten Spieltag in der Ortenau steigerten sich die jungen Königsfelder weiter – Tagesplatz zwei in der Teamwertung war mit 75 Punkten die Belohnung. Die besten Einzelergebnisse: Maximilian Fuchs (16), Linus Strohof (14) und Marian Kleissendorf (13).

Nach dem dritten von vier Spieltagen rangiert das 9er-Team auf dem vierten Gesamtplatz mit 148 Punkten.

Am 19. Juli findet in Freiburg der vierte und letze Spieltag der JMP-Vorrunde statt. Anfang September laufen beim GC Breisgau (18er-Teams) und beim GC Cleebronn (9er-Teams) die jeweiligen baden-württembergischen Finalrunden in der Netto-Wertung.