Bei einem der jährlichen Turnierhighlights der Saison im Golfclub Hechingen, dem „Preis des Präsidenten“, nahmen 80 Golfer teil, darunter viele aus benachbarten Golfclubs.

Mitveranstalter und Co-Sponsoren des Turniers waren das 4-Sterne-Hotel „Inntaler Hof“ aus Seefeld in Tirol, vertreten durch die Inhaberin Daniela Heidkamp, sowie Rainer Ratzenböck, Sportkoordinator von „Golf in Austria“.

Gemeinsam sorgten sie dafür, dass Sport und Genuss zu einer perfekten Kombination verschmolzen. Bei strahlendem Sonnenschein erwartete die Spieler am Halfway-Point Daniela Heidkamp mit Tiroler Köstlichkeiten und regionalen Weinen – selbstverständlich durfte auch ein österreichischer Marillenschnaps nicht fehlen.

Berthold Binder lobt Zusammenarbeit mit österreichischem Team

Nach einem gelungenen Turniertag fand die Abendveranstaltung im Restaurant Conti statt, bei der auch Ehren-Gäste, darunter ehemalige Präsidenten des Golfclubs, anwesend waren. Präsident Berthold Binder betonte dort die hervorragende Zusammenarbeit mit dem österreichischen Team.

Sein ausdrücklicher Dank galt den zahlreichen Helfern, vom Clubmanager Patrick Oberlander über das Sekretariatsteam, Dagmar Hillebrand und Karin Nimz, bis hin zu den vielen Clubmitgliedern, die an der Gestaltung des Turniers beteiligt waren.

Übernachtungsgutscheine für den Inntalerhof

Hotelchefin Daniela Heidkamp und Sportwartin Heike Schumacher ehrten die Bruttosieger der Damen- und Herrenwertung sowie die Sieger der drei Nettoklassen. Auch die Sonderpreise für den „Longest Drive“ und „Nearest to the Pin“ wurden verliehen. Die Gewinner freuten sich über Übernachtungsgutscheine im Hotel Inntalerhof, während die Sonderpreise in Form von Greenfees in Seefeld vergeben wurden.

Bei der Tombola gab es viele attraktive Preise

Ein weiterer Höhepunkt des Abends war die Tombola, bei der Gutscheine für Greenfees des Mieminger Golfclubs Obermieming und als Hauptpreis ein Hotelgutschein für zwei Personen verlost wurden. Daniela Heidkamp und Rainer Ratzenböck bedankten sich herzlich für die großartige Zusammenarbeit und die ausgezeichnete Stimmung im Club. Begeistert von der erfolgreichen Veranstaltung kündigten sie an, den Golfclub Hechingen auch im Jahr 2025 wieder als Co-Sponsoren zu unterstützen.