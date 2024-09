Um den begehrten Clubmeister-Titel zu erringen, traten im Golfclub Hechingen kürzlich 60 Teilnehmer an. Bei optimalen Wetterbedingungen boten sich den Golfern spannende Wettkämpfe und hochklassiges Golf.

Während die Entscheidungen in den meisten Altersklassen klar ausfielen, blieb es in der offenen Klasse der Herren und Damen bis zur letzten Sekunde spannend. Die Clubmeisterschaften wurden in nahezu allen Gruppen – mit Ausnahme der Altersklasse AK30 Damen – über zwei Golfrunden à 18 Loch ausgetragen. In der dritten Runde der offenen Klasse, die über 9 Loch gespielt wurde, konnte sich Yannick Kreißl mit insgesamt 185 Schlägen klar gegen seine Herausforderer Manuel Wenzel und Max Schäfer, die beide jeweils 212 Schläge benötigten, durchsetzen.

Bei den Damen der offenen Klasse holte sich Anastasia Litges mit 232 Schlägen den Titel und verwies Annina Habfast (235 Schläge) und Annabel Lertz (247 Schläge) auf die Plätze zwei und drei.

Am späten Abend wurden die Spieler der fünf Altersklassen sowie die Gewinner der Clubmeisterschaft 2024 in einer feierlichen Zeremonie von Präsident Berthold Binder und Sportwartin Heike Schumacher geehrt.

Präsident Berthold Binder bedankte in sich bei den zahlreichen Teilnehmern und den Organisatoren des zweitägigen Turniers, für die hervorragende Stimmung und den starken Zusammenhalt im Club, der sich in den wachsenden Spielerzahlen im Jahr 2024 widerspiegele.

Annabel Lertz und Tobias Heim sind die Nettomeister

Folgende Sieger stehen in den jeweiligen Altersklassen fest:

• AK 30 Herren: Clubmeister Tobias Haid, Vizemeister Mario Thiel

• AK 50 Damen: Clubmeisterin Ina Single-Graf, Vizemeisterin Manuela Holderied

• AK 50 Herren: Clubmeister Andreas Neuscheler, Vizemeister Thomas Remensberger

• AK 65 Damen: Clubmeisterin Sabine Wilhelm-Stötzer, Vizemeisterin Yvonne Eisele

• AK 65 Herren: Clubmeister Ingolf Bühler, Vizemeister Rolf Speidel

In der Nettowertung erhielt Annabel Lertz den Titel als Nettomeisterin und Tobias Heim als Nettomeister.

Nach der Preisübergabe fand der Abend seinen Ausklang mit einem gemeinsamen Essen im Golf-Clubrestaurant Conti, bei dem die Erfolge des Turniers gebührend gefeiert wurden.