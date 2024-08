„Golf trifft Musik“ lautete auch dieses Jahr das Motto des Sommerfests des Golfclubs Golf–ER Schwaben aus Hausen am Tann unter der Schirmherrschaft des Golfbetreibers Erich Renz. 2023 fand das Fest zum ersten Mal statt und war gleich ein Magnet für Hunderte von Golfinteressierten und Besuchern.

Deshalb wurde das Fest auch dieses Jahr wieder auf die Beine gestellt, ebenfalls mit durchschlagenden Erfolg: Sowohl auf der Festwiese vor dem Clubhaus als auch auf der Driving Range (Übungsplatz) war viel los.

Diese Stimmung war vor allem der in der Region bekannten „Plettenberg Stammtischmusig“ zu verdanken. Vom Früh- bis zum Dämmerschoppen sorgten die sechs Vollblutmusikanten für zünftige Festzeltstimmung. Es wurde geschunkelt, geklatscht und getanzt.

Driver und Putter fest im Griff

Ob beim Abschlagen auf der Driving Range, oder beim Putten auf dem Putting-Grün: Jeder durfte sich unter der Anleitung von erfahrenen Golfern ausprobieren. Eines der Highlights war das Erkunden des kompletten Golfplatzes auf den elektrischen Golfcarts. Besonders Schmankerl der Veranstaltung war eine Tombola, bei der es von Clubmitgliedschaften über Schnupperkurse bis zu Honig aus heimischen Blüten viele Preise gab.

Die Drahtzieher des Festes, neben dem Clubchef Erich Renz die Clubmitglieder Bernd Gimpl und Ernst Kummer, überließen organisatorisch nichts dem Zufall. Viele freiwillige Helfer des Clubs packten mit an, ohne die eine Veranstaltung dieser Größe nicht möglich wäre.

Golf auf dem Weg zum Volkssport

Credo der Veranstaltung war es, den öffentlichen Golfplatz in Hausen am Tann noch bekannter zu machen. Der Betreiber möchte den Menschen in der Region den Golfsport näherbringen und zeigen, dass die Zeiten, in denen Golf als elitärer Sport galt, vorbei sind: Schon längst sei der Golfsport weltweit auf dem Vormarsch zum Volkssport.