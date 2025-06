Golf: Zwei Zauber-Schläge zum Triumph: Spaun gewinnt US Open

Zwei Zauber-Schläge zum Triumph: Spaun gewinnt US Open

Das Wetter war mies - und für JJ Spaun wohl genau das richtige. Nach einer Unterbrechung fängt er sich bei den US Open und holt dank zweier famoser Schläge den ersten Major-Titel seiner Karriere.







Oakmont - Dank famoser Schläge auf den letzten Bahnen hat Golf-Profi JJ Spaun die US Open gewonnen. Als einziger Spieler blieb er bei dem Major-Turnier in Oakmont mit 279 Schlägen unter dem Platzstandard und gewann am Ende mit zwei Schlägen Vorsprung auf den Schotten Robert MacIntyre. Für den 36 Jahre alten US-Amerikaner Spaun war es der erste Major-Sieg seiner Karriere.