Rory McIlroy holt sich beim Masters nach einer dramatischen Schlussrunde zum zweiten Mal in Folge das Grüne Jackett und stößt in eine elitäre Runde vor. Der Weg dorthin war knifflig.
Augusta - Rory McIlroy kam nach seiner historischen und nervenaufreibenden Titelverteidigung beim Masters in Augusta selbst nicht mehr aus dem Staunen heraus. "Ich kann es einfach nicht fassen, dass ich 17 Jahre auf das Grüne Jackett gewartet habe und jetzt gleich zwei hintereinander bekomme", sagte der nordirische Golf-Star, nachdem ihm als erst viertem Profi in der Geschichte das begehrte Kleidungsstück im zweiten Jahr in Folge übergestreift wurde. Zuvor war das lediglich Jack Nicklaus (1965/1966), Nick Faldo (1989/1990) und Tiger Woods (2001/2002) gelungen.