Golf: PGA-Tour-Finale: Scheffler kassiert 25 Millionen Dollar

Auch beim Saisonfinale der PGA Tour präsentiert sich Scottie Scheffler weiter in Topform. Der Golf-Superstar aus den USA kassiert in Atlanta kräftig ab.

Atlanta - Der Golf-Weltranglistenerste und Olympiasieger Scottie Scheffler hat nun auch zum ersten Mal beim millionenschweren Saisonfinale der PGA-Tour triumphiert. Der 28 Jahre alte Superstar aus den USA siegte am Sonntag (Ortszeit) im East Lake Golf Club in Atlanta mit 264 Schlägen (30 Schläge unter Par) klar vor seinen Landsleuten Collin Morikawa (-26) und Sahith Theegala (-24). Scheffler kassierte für den Gewinn der FedExCup-Wertung einen gigantischen Bonus von 25 Millionen US-Dollar (22,6 Millionen Euro).

Scheffler ist der Dominator der Golf-Szene. Neben dem Erfolg beim Tour-Finale gewann die Nummer eins der Welt in dieser Saison bereits sechs Turniere auf der PGA-Tour - darunter auch zum zweiten Mal das prestigeträchtige Masters in Augusta. Auch bei den Olympischen Spielen in Paris war Scheffler eine Klasse für sich und erspielte sich die Goldmedaille.

Bei dem speziellen Format des Tour-Finales war Scheffler am Donnerstag als Führender der FedEXCup-Rangliste mit zwei Schlägen Vorsprung auf den zweitplatzierten Xander Schauffele ins Turnier gestartet. Insgesamt wurden im FedExCup Boni mit einem Volumen von 100 Millionen US-Dollar (90,4 Millionen Euro) an die Spieler verteilt. Deutsche Golfer hatten sich nicht für das Finale der besten 30 Golfer der US-Tour qualifizieren können.