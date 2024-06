2 DeChambeau reichte eine 71er-Runde zum zweiten US-Open-Sieg nach seinem vorherigen Erfolg 2020. Foto: Matt York/AP

Rory McIlroy zählt zu den größten Stars des Golfsports, hat aber seit 2014 kein Major mehr gewonnen. Bei den US Open liegt er am Schlusstag mit zwei Schlägen vorn - doch am Ende jubelt ein anderer.









Pinehurst - Bryson DeChambeau liebkoste den Pokal wie ein kleines Kind und dachte nach seinem zweiten Sieg bei den US Open dann schnell an seinen verstorbenen Vater. "Einen schönen Vatertag an jeden Vater da draußen. Mein Papa ist leider gestorben vor ein paar Jahren. Das hier ist für ihn", sagte der 30 Jahre alte Golfprofi nach dem dramatischen Sieg im US-Bundesstaat North Carolina.