Golf in Augusta: Golf-Legende Langer spielt gute Auftaktrunde bei Masters

Fußball Bezirksliga Aufstrebender Gast beim SV Winzeln

Die Mannschaft des Trainerduos Tobias Bea und Tobias Heizmann will daheim gewinnen. Zu Gast ist die SG Weildorf/Bittelbronn. Gegen die lieferte sich der SV Winzeln in der Vorrunde eine geradezu atemberaubende Partie. Nach einem 0:2-Rückstand drehte der SVW das Spiel in eine 4:2-Führung und kam letztlich zu einem knappen 5:4-Sieg.