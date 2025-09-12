Goldenes Buch Empfingen: Eine ganz besondere Ehre für die Sportler

Eine sportliche Hochachtung erlebte der Schützenverein Empfingen durch die Verewigung im Goldenen Buch der Gemeinde Empfingen.
In seiner Laudatio sagte Bürgermeister Ferdinand Truffner: „Der Eintrag ins Goldene Buch der Empfinge Empfingen ist ein Zeichen der sportlichen Hochachtung für den mehrfachen Titelgewinn bei der Deutschen Meisterschaft im Sommerbiathlon KK und LG in St, Andreasberg/Harz vom 27. Juni bis 29. Juni und am 5. September bis 7. September, sowie bei den vorangegangenen Landesmeisterschaften.