Goldenes Buch Empfingen: Eine ganz besondere Ehre für die Sportler

In seiner Laudatio sagte Bürgermeister Ferdinand Truffner: „Der Eintrag ins Goldene Buch der Empfinge Empfingen ist ein Zeichen der sportlichen Hochachtung für den mehrfachen Titelgewinn bei der Deutschen Meisterschaft im Sommerbiathlon KK und LG in St, Andreasberg/Harz vom 27. Juni bis 29. Juni und am 5. September bis 7. September, sowie bei den vorangegangenen Landesmeisterschaften.

Im Wettkampf bis an seine Grenzen gehen „Beim Sport heißt es stets, das Dabeisein ist wichtig, das ist ganz allgemein, auch sicher richtig. Doch wird das ganzer Üben und Trainieren sich auch am Schluss nur wirklich rentieren, wenn man im Wettkampf bis an seine Grenzen geht und am Ende dann ganz oben auf dem Siegertreppchen steht. Dies ist der Mühe allerhöchsten Lohn als Deutsche Meister und Meisterin im Sommerbiathlon. Wenn für solche Leistungen der rechte Sportsgeist innewohnt, der wird mit einem Eintrag in das goldene Buch nochmals belohnt“, so Truffner.

Eintragen durften sich die Geehrten Nazli Hacibayramoglu, Manuel Brendle, Elvira Brendle, Zhangjun Chow, Hans-Peter Baiker, Oberschützenmeister Andreas Seifer (Vorstand des Schützenvereins Empfingen), Sportkreispräsident Alfred Schweizer, Kreisoberschützenmeister Jürgen Kohler und natürlich Bürgermeister Ferdinand Truffner.

Sportkreispräsident Alfred Schweizer hatte auch viele Worte des Lobes parat. Die fünf Sommerbiathleten vom SV Empfingen sind seit Jahren auch immer bei den Ehrungen des Sportkreises dabei.

Oberschützenmeister Andreas Seifer hob auch die sportlichen Erfolge hervor. Die Sommertriathleten trainieren mit viel Herzblut. Sie sind Vorbilder.

Sie gehören zu den Leistungsträgern

Eine echte Litanei der Erfolge in 2024 und 2025 zeigte bei allen Sommertriathleten auf, dass sie zu den Leistungsträgern gehören. Bei den einzelnen Wettbewerben ging es fast immer um die Plätze eins, zwei und drei.