Milka erhält in diesem Jahr den Negativpreis „Goldener Windbeutel" der Verbraucherorganisation Foodwatch. Das ist der Grund.







Der Negativpreis „Goldener Windbeutel“ der Verbraucherorganisation Foodwatch geht in diesem Jahr an Milka. Bei einer Online-Abstimmung wählten 34 Prozent der mehr als 58.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer die Milka-Alpenmilch-Schokolade zur „dreistesten Werbelüge des Jahres“, wie Foodwatch in Berlin mitteilte.