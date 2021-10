18 Lisa Strothmann und Simon Steigmayer sorgten als Duo "Leeeza" für mächtig gute Stimmung vor dem Kreativbüro "Logo!" von Anette Ganter (vorne links).. Foto: Eyrich

Der "Goldene Oktober" ist eröffnet: Die ganze Ebinger Innenstadt lebte am Freitagabend beim Auftakt des Aktionsmonats, den die "Städtleinitiative" nach der erfolgreichen Premiere 2020 nun in die zweite Runde schickt.















Link kopiert

Der "Goldene Oktober" ist eröffnet: Die ganze Ebinger Innenstadt lebte am Freitagabend beim Auftakt des Aktionsmonats, den die "Städtleinitiative" nach der erfolgreichen Premiere 2020 nun in die zweite Runde schickt.

Albstadt-Ebingen. In Ebingen ist im Oktober alles Gold, was glänzt: Zum zweiten Mal nach 2020 hat die noch junge "Städtleinitiative" mit den Macherinnen Katja Bartolec, Anette Ganter, Carolin und Buni Gut, Petra Heiberger, Susanne Lebherz, Daniela Raible und Daniela Steinhart-Schwab zu einem Monat voller Aktionen und einem Gewinnspiel eingeladen – Karten gibt’s bei den Teilnehmern.

Die goldenen Kürbisse, die teilnehmende Kunden für das Gewinnspiel zählen müssen, kleben diesmal an den Schaufenstern und wiesen auch am Freitagabend, zum Auftakt, den vielen Besuchern in der Ebinger Innenstadt den Weg. Mehr noch tat das freilich die rote und goldene Beleuchtung, die Matthias Raible von SLAM an die Fassaden geworfen hatte.

In den Geschäften konnten sich die Besucher nicht nur in aller Ruhe und ohne Zeitdruck umschauen, beraten lassen und einkaufen, sondern auch Sekt schlürfen und kleine Leckereien genießen.

Der Gründe, durch die Stadt zu ziehen, gab es derweil noch weitere, nämlich die Musiker, die mit einer großen Vielfalt an Genres durch die Stadt wanderten und an verschiedenen Stellen spielten, damit die Menschenansammlungen nicht zu groß wurden. Positiver Nebeneffekt: Überall, wo sie auftraten, blieb noch Platz zum Tanzen und Mitklatschen – auch wenn die Arme mal weiter auseinander flippten.

Das Dudelsack-Duo Rainer Koch und Alexander Dietz, das "Duo Goldrain", Jan Reiser, das Saxofon-Ensemble des Städtischen Orchesters Albstadt, das "Drum Coaching Percussion Ensemble" und das Duo "Leeeza" brachten die Nacht zum Klingen, die nach dem Einkaufsbummel noch lange nicht zu Ende war: Schließlich hat Ebingen auch noch viele schöne Lokale für den Ausklang.