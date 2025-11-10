Goldene Meisterbriefe: Handwerk bleibt tragende Säule im Zollernalbkreis

Die Handwerkskammer Reutlingen und die Kreishandwerkerschaft Zollern-Alb übergaben in Ebingen an 57 Jubilare deren Goldene Meisterbriefe.
Trotz notwendigem Fortschritt brauche der Mensch bewusste Orientierung an gewissen Werten, an Fleiß, Verständnis, Toleranz, Weitsicht, Mut und Begeisterung, so Kreishandwerksmeister Ernst Berger bei der Feierstunde in der Ebinger Festhalle. Diese wurde vom Blechbläser-Ensemble der Stadtkapelle Tailfingen unter Leitung von Markus Koch musikalisch umrahmt. Die Bewirtung war dem „Junge Chor“ vom Liederkranz Lautlingen übertragen worden.