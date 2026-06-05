Goldene Hochzeit: Von Tadschikistan nach Balingen – Ehepaar Leikam feiert

Leo und Rosa Leikam haben sich vor 50 Jahren das Ja-Wort gegeben. Sie blicken auf eine bewegte Zeit zurück. Ihren Ehrentag wollen sie im Kreise der Familie verbringen.

Seit 1992 lebt das Ehepaar Leo und Rosa Leikam in der Eyachstadt Balingen. Sich kennen und lieben gelernt sowie geheiratet haben die beiden vor 50 Jahren, knapp 5000 Kilometer entfernt – in der Hauptstadt Tadschikistans, Duschanbe. Kurz vor ihrer Goldenen Hochzeit am Freitag, 5. Juni, erzählten Leo und Rosa in ihrer Wohnung von ihrer bisherigen gemeinsamen Zeit.​

Leo und Rosa, beide in den 70ern, sitzen auf ihrem Sofa im Wohnzimmer. Mit dabei ist ihr kleiner Hund „Sam“, der neugierig den Redakteursbesuch willkommen heißt. „Ohne ihn kann ich gar nicht mehr“, schwärmt Rosa vom dritten „Kind“. Die beiden anderen Kinder – ein Sohn und eine Tochter –, die aus der Ehe hervorgingen, sind mittlerweile 39 und 49. Auch an der Gesellschaft zweier Enkelkinder dürfen sich die beiden erfreuen.

Hochzeit nach sechs Monaten

Freunde hatten die damals 23-Jährige und den wenige Jahre älteren Leo bekanntgemacht. Mit dem Auto habe er seine Angebetete abgeholt, erzählt er. „Damals hatte sie lange Haare, beinahe bis zur Hüfte“, erinnerte er sich. Als er vorfuhr, machte Rosa große Augen. Romantiker würden sagen, es war eben Liebe auf den ersten Blick, ein wenig könnte es jedoch auch an der wohl sehr sportlichen Fahrweise des Ehemanns gelegen haben.

Letztlich spielt es keine Rolle, denn nur ein halbes Jahr später läuteten bereits die Hochzeitsglocken. Rund 150 Gäste luden die beiden zu ihrem besonderen Tag in Tadschikistan ein. Gefeiert wurde eine deutsch-russisch geprägte Hochzeit.

Beide haben deutsche Wurzeln, was wohl auch ein großer Grund war, wieso es das Ehepaar Anfang der 90er-Jahre in die Bundesrepublik zog. „Keine Lust mehr auf Bürgerkrieg und Elend“ haben die beiden gehabt. Während Leo sein Geld mit Lkw-Fahren verdiente, arbeitete seine Frau als Gerichtsmedizinerin in der Leichenhalle. Ihr Heimatland ließen beide komplett hinter sich, bauten sich ein Leben im Zollernalbkreis auf.

Seit 1992 leben sie glücklich in ihrer Wohnung

Nach einer kurzen Zeit in Rastatt ging es nach Albstadt-Tailfingen und schließlich nach Balingen. Seit 1992 leben sie nun glücklich in ihrer Wohnung. Regelmäßig werden sie von Rosas Schwester besucht. Diese und die Tochter leben ebenfalls im Zollernalbkreis. Der Sohn wohnt in der Nähe von Freiburg.

Und wie wird der große Tag jetzt gefeiert? Ganz so viele Gäste wie auf der Hochzeit werden nicht kommen. „Am Freitag feiern wir zu zweit“, verrät Rosa. Am Sonntag gehen sie mit Familie und Bekannten zusammen essen. Die Familie liegt den Jubilaren besonders am Herzen. Deswegen wollen sie diese an ihrem Jubiläum teilhaben lassen.

Das Rezept für eine glückliche und lange Ehe ist laut Rosa und Leo gar nicht so kompliziert. „Es muss gegenseitiges Vertrauen da sein“, sagt Leo. Und eben ganz viel Liebe zueinander. Diese Liebe ist, das sieht man den beiden direkt an, ungebrochen. Daran werden auch die ein oder anderen gesundheitlichen Probleme nichts ändern. Wir wünschen einen schönen 50. Hochzeitstag.