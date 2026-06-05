Goldene Hochzeit: Von Tadschikistan nach Balingen – Ehepaar Leikam feiert

Leo und Rosa Leikam haben sich vor 50 Jahren das Ja-Wort gegeben. Sie blicken auf eine bewegte Zeit zurück. Ihren Ehrentag wollen sie im Kreise der Familie verbringen.
Seit 1992 lebt das Ehepaar Leo und Rosa Leikam in der Eyachstadt Balingen. Sich kennen und lieben gelernt sowie geheiratet haben die beiden vor 50 Jahren, knapp 5000 Kilometer entfernt – in der Hauptstadt Tadschikistans, Duschanbe. Kurz vor ihrer Goldenen Hochzeit am Freitag, 5. Juni, erzählten Leo und Rosa in ihrer Wohnung von ihrer bisherigen gemeinsamen Zeit.