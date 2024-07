23 Mehrere Hundert Menschen wollen das Finale der Buchelei sehen. Foto: Reinhardt

Deißlingen und Lauffen blicken auf 50 gemeinsame Jahre zurück mit einem einzigartigen Festival am Buchwaldrand.









Link kopiert



Am Samstag verwandelte sich der Buchwald zwischen Deißlingen und Lauffen in eine bunte Bühne für Kunst, Kultur und Liebe. Anlässlich der Goldenen Hochzeit der beiden Gemeinden, die sich vor 50 Jahren zusammengeschlossen haben, hatten die „KuKus“ – eine Gruppe engagierter Bürger, die sich um die Kultur und Kunst in Deißlingen und Lauffen kümmern – eingeladen.