Wo feiert man 50 Jahre glückliche Ehe? Natürlich an einem Ort, den man mit schönen Momenten verbindet. Die Eltern der Schweizer Künstlerin Stefanie Heinzmann wählten für ihre Goldene Hochzeit den Europa-Park als Festort.

Dort verbrachten sie schon früher Auszeiten mit der ganzen Familie, um einen Ausgleich zum Berufsalltag mit wenig Freizeit zu finden. Die Familie Heinzmann genoss den Tag im Europa-Park, berichtet dieser in einer Pressemitteilung. So hätten sie etwa die Attraktion „Piraten in Batavia“ als „einfach nur herzig“ empfunden.