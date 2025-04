Lucy und Ulrich Lachenmaier können am Karfreitag auf 50 gemeinsame Ehejahre zurückblicken. Das peruanisch-deutsche Ehepaar lebt seit 43 Jahren in Schwenningen.

Er ist 80, sie 76 Jahre alt, doch von Ruhestand im eigentlichen Wortsinn kann bei beiden keine Rede sein. Ehrenamtliches Engagement hält die einstigen Lehrkräfte auf Trab.

Kennengelernt haben sich Lucy und Ulrich Lachenmaier 1973 an einer deutschen Schule in Lima. „Wir haben dort am gleichen Tag angefangen“, erzählt die Jubilarin. Sie war in der Hauptstadt Perus aufgewachsen, hatte Literaturwissenschaft, Englisch und Spanisch studiert und promovierte im Alter von 23 Jahren.

Er ist gebürtiger Schramberger, der in Weingarten und Tettnang Mathematik und Physik für das Lehramt studiert und sich für den Auslandsschuldienst beworben hatte. Schnell lernte man sich lieben, heiratete und brachte zwei Kinder zur Welt.

Nach Costa Rica

1982 entschied sich die Familie, nach Deutschland und nach Schwenningen zurückzukehren, wo Ulrich Lachenmaier in seinen ersten drei Schuljahren nach dem Studium an der Deutenberg-Realschule unterrichtet hatte. Ein Schritt, den die Familie nie bereute, auch wenn sie von 1992 bis 1997 noch einmal nach Costa Rica ging, wo die beiden Lehrer als Fortbildner an einem pädagogischen Zentrum wirkten.

An Schwenninger Schulen

Von dort wieder zurück, ging es für Ulrich Lachenmaier weiter an der Deutenbergschule, seine Lucy wurde Lehrbeauftragte an der Dualen Hochschule (DHBW) und anschließend Dozentin und Direktorin für die hispanische Welt an der Hochschule Furtwangen (HFU).

Ehrenamtlich aktiv

Sie leitet bis heute Literaturtreffs, ist noch immer beim Bildungswerk Villingen aktiv, gibt an der Volkshochschule Koch-, Spanisch- und Literaturkurse, und sie besucht – zusammen mit ihrem Mann – allwöchentlich das Seniorenzentrum der AWO, um den Bewohnern vorzulesen. Ebenfalls gemeinsam ist das Paar bei der Diakonie als ehrenamtliche Paten und Deutschlehrer für Geflüchtete tätig.

Beide halten sich mit Bewegung fit und lieben gute Bücher. 50 gemeinsame Jahre – wie schafft man das? „Jeder braucht seine Freiräume“, sagt Ulrich Lachenmaier, und seine Frau ergänzt ihn: „Die gemeinsame Zeit darf aber nicht zu kurz kommen“.

Gefeiert wird die Goldene Hochzeit im Kreise der Familie mit Kindern, Schwiegerkindern und zwei Enkeln.