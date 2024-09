1 Seit 50 Jahren ein Ehepaar sind Johann Paul und Elisabeth Pauline Duffner. Foto: Hans-Jürgen Kommert

Elisabeth Pauline und Johann Paul Duffner feiern am 12. September goldene Hochzeit. Dass sie sich überhaupt kennenlernen durften, war damals keine Selbstverständlichkeit.









Am heutigen Donnerstag, 12. September, jährt sich zum 50. Mal die Eheschließung von Elisabeth Pauline Duffner und Johann Paul Duffner ganz oben in der Turntalstraße. Goldene Hochzeit also. Dass sie sich überhaupt kennenlernen durften, war keine Selbstverständlichkeit, da die Jubelbraut in der Stadt groß geworden ist.