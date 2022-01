1 Gerlinde und Rainer Müller feiern am heutigen Samstag Goldene Hochzeit. Foto: Siegmeier

Gerlinde und Rainer Müller sind ganz in ihre Fotoalben vertieft. "Ach weißt du noch..." ist öfter zu hören. Am heutigen Samstag feiern sie Goldene Hochzeit.















Rottweil - "1972 war ein echt verrücktes Jahr", sagt Rainer Müller rückblickend und zieht zwei alte Zeitungsseiten aus einem Ordner. "Vor 50 Jahren gab es mit dem Feuer bei Möbel Merz den größten Innenstadtbrand Rottweils seit Bestehen der Freiwilligen Feuerwehr und zudem das größte Zugunglück", erzählt der langjährige Rottweiler Stadtbrandmeister a.D., während er die leicht vergilbten Zeitungsseiten überfliegt.

Rainer Müller, wie man ihn kennt: ganz Feuerwehr eben – trotz Ruhestand. Dabei war 1972 für die Müllers in ganz anderer Hinsicht ein besonderes Jahr, denn am 22. Januar heirateten Gerlinde und Rainer Müller. "Eigentlich war die Hochzeit für Mai geplant, aber da unser Frank bereits unterwegs war, hatten wir sie vorverlegt", sagt Gerlinde Müller. In weißem Brautkleid mit Schleier und schmuckem Brautstrauß gab sie ihrem Rainer das Ja-Wort. "Standesamtlich hatten wir bereits am 31. Dezember 1971 geheiratet", sagt er. Ein Datum, das man sich gut merken könne.

Das erste Rendezvouz bleibt in Erinnerung

Schon damals war Rainer Müller Feuerwehrmann durch und durch. Wenn Alarm war, galt die ganze Aufmerksamkeit der Wehr. Dann saß die arme Gerlinde plötzlich schon mal ganz alleine im "Schädle". Als Frau eines Feuerwehrmanns hat man es nicht leicht – das erlebte die damals 19-jährige Gerlinde bereits beim ersten Rendezvous, als ihr Rainer sich plötzlich davon machte, als er seine Kameraden am "Schädle" vorbeirennen sah.

"Ich dachte schon, die sehe ich nie mehr wieder", erinnert sich Rainer Müller lachend. Aber: Gerlinde lief nicht davon. Sie blieb. In den vergangenen 50 Jahren musste sie so manches Mal ganz ohne ihren Rainer auskommen, aber sie habe sich daran gewöhnt, sagt sie. Schnell habe sie gelernt, dass man auf jeden Fall immer Geld dabeihaben sollte, um im Notfall vorbereitet zu sein. "Auch einen Hausschlüssel muss man immer in der Tasche haben", sagt sie lachend.

Zwei Söhne und vier Enkelkinder

Kennengelernt hatten sich Gerlinde, geborene Schanz, aus Villingendorf und Rainer Müller im Ämtergebäude in der Schillerstraße – bei der Arbeit. "Ich habe sie öfter auf dem Gang gesehen, sie hat mir gleich gefallen", schwärmt Rainer Müller noch heute. Dann habe man sich bald verabredet – das war im Sommer 1969. Und die beiden wurden ein Paar. Recht schnell hätten sie dann auch ihre gemeinsame Wohnung in der Ritterstraße bezogen und sich verlobt.

Dass sich dann auch flugs ein Stammhalter einstellen würde, damit hätten sie nicht gerechnet. "Aber unsere Freude war riesig", so Rainer Müller. Vier Jahre nach der Geburt von Frank erblickte dann Bernd Müller das Licht der Welt. Und die beiden "Buben" sind bis heute der ganze Stolz von Gerlinde und Rainer Müller. Mittlerweile haben sie selbst Familien, und so darf sich das "Goldbrautpaar" an vier Enkelkindern erfreuen.

"Sie hat den Laden zusammengehalten"

Als der kleine Frank auf der Welt war, gab Gerlinde Müller ihre Stelle auf und widmete sich fortan ganz dem Haushalt und der Familie. "Ich war ja schon als junger Familienvater viel unterwegs", erzählt Rainer Müller. So sei seine Frau bei der Erziehung der beiden Jungs oft auf sich allein gestellt gewesen. "Auch um die Schule und Elternabende hat sie sich gekümmert. Meine Gerlinde hat den Laden zusammengehalten. Ohne ihr Engagement hätte das alles nicht funktioniert", würdigt er ihren Einsatz dankbar. Erst als Sohn Bernd ins Gymnasium wechselte, stieg Gerlinde Müller wieder ins Berufsleben und arbeitete bei der Rottweiler Stadtverwaltung, wo sie bis zu ihrem Ruhestand tätig war.

Am heutigen Samstag hätte zur Feier des Tages ein Familienfest stattfinden sollen. Doch aufgrund der derzeitigen Lage wurde dies kurzerhand verschoben. "Das wird aber unbedingt nachgeholt", sagt Rainer Müller. Gefeiert wird dennoch – im kleinen Rahmen. "Wir beiden werden schön essen gehen und uns einen schönen Tag machen."

Und auch die zahlreichen Glückwünsche werden sich Gerlinde und Rainer Müller nochmals in Ruhe anschauen. Unter den Gratulanten ist nicht nur Oberbürgermeister Ralf Broß, auch Ministerpräsident Winfried Kretschmann sendete eine Urkunde und beste Grüße.