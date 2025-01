Goldene Hochzeit in Freudenstadt

1 Zum Ehejubiläum von Francesco und Francesca Morrone gratulierte auch Kerstin Harzer (links) von der Stadt. Foto: Lothar Schwark

Auf 50 erfüllte Ehejahre blicken Francesco und Francesca Morrone zurück. Am 28. Dezember 1974 gaben sich beide in Oriolo in Kalabrien das Jawort.









Link kopiert



Francesco Morrone, in Longobucco in Kalabrien geboren, erlernte nach der Schule das Maurerhandwerk. Seine spätere Ehefrau Francesca wuchs in Oriolo auf und absolvierte eine Schneiderlehre.