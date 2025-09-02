Goldene Hochzeit in Ebingen: Zwei Ehejubiläen auf einen Streich

Wie das? Horst-Günter und Barbara Helga Voß gehören verschiedenen Konfessionen an – ein Umstand, der in den 1970er Jahren mancherorts noch einer kirchlichen Trauung im Wege stand. Sie heirateten deshalb am 2. September 1975 standesamtlich – auf Schloss Borbeck in Essen – und erst 25 Jahre später auch kirchlich, in einem katholischen Gotteshaus, der Essener Clemens-Maria-Hofbauer-Kirche. Soviel zum Thema Gold und Silber.

Horst-Günter und Barbara Helga Voß stammen beide aus der Ruhrpott-Metropole Essen. Horst-Günter Voß wurde dort am 22. Dezember 1954 geboren, wuchs zusammen mit einer Schwester auf und absolvierte nach der Schule bei der Stadt Essen eine Ausbildung zum Vermessungsgehilfen. Zehn Jahre arbeitete er in seinem erlernten Beruf; dann übernahm er eine Stelle als Hausmeister für Verwaltungsgebäude und Schulen. 48 Jahre lang, bis zum Ruhestand stand er in Diensten der Stadt Essen.

Barbara Helga Gutknecht kam am 11. Januar 1956 zur Welt. Sie war eines von insgesamt vier Geschwistern und erlernte nach der Schulzeit den Beruf der Arzthelferin, in dem auch sie zehn Jahre tätig war , ehe sie zur Stadt Essen wechselte. Ihren späteren Mann lernte sie 1974 bei einer Karnevalsveranstaltung kennen. „Wir kamen getrennt und gingen zusammen – es hat halt gleich gefunkt.“ Anderthalb Jahre später wurde geheiratet – standesamtlich, wie gesagt. Drei Jahre später wurde Tochter Birgit geboren.

Als Ruheständler auf die Alb

Sie ist letztlich der Grund, weshalb die Eheleute Voß heute nicht mehr im Ruhrgebiet, sondern auf der Schwäbischen Alb zuhause sind: Sie lebt mit ihrer Familie in Schwenningen/Heuberg, und dorthin waren 2017 auch die Eltern gezogen. Für vier Jahre, dann kehrten sie nach Essen zurück – und stellten fest, dass sie dort nicht mehr richtig heimisch wurden. 2022 waren sie wieder auf der Alb. Diesmal in Ebingen.

Spaziergänge und Handarbeiten

Dort verleben sie nun nach einem langen Berufsleben in der Großstadt ihren Lebensabend – und fühlen sich inmitten der schönen Alblandschaft so richtig wohl. Sie gehen regelmäßig mit Hund Tino spazieren, trinken gelegentlich einen Kaffee in der Stadt und genießen das Rentnerleben – sie übrigens gerne bei ihrem Hobby, den Handarbeiten. Die „Goldene“ und „Silberne“ werden sie im Familienkreis feiern, zu dem mittlerweile auch zwei Enkel gehören.