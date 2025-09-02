Goldene Hochzeit in Ebingen: Zwei Ehejubiläen auf einen Streich

Horst-Günter und Barbara Helga Voß feiern heute Goldene Hochzeit – und die Silberne gleich noch dazu.
Wie das? Horst-Günter und Barbara Helga Voß gehören verschiedenen Konfessionen an – ein Umstand, der in den 1970er Jahren mancherorts noch einer kirchlichen Trauung im Wege stand. Sie heirateten deshalb am 2. September 1975 standesamtlich – auf Schloss Borbeck in Essen – und erst 25 Jahre später auch kirchlich, in einem katholischen Gotteshaus, der Essener Clemens-Maria-Hofbauer-Kirche. Soviel zum Thema Gold und Silber.