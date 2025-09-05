Goldene Hochzeit in Ebingen: Früher kann man einen Heiratsantrag nicht machen

Lothar und Hella Moser aus Ebingen feiern am 5. September Goldene Hochzeit gefeiert.
Noch früher kann man einen Heiratsantrag beim besten Willen nicht machen. Als Lothar Moser fünf Jahre alt war, blockierte er gemäß einem Brauch, der damals noch gepflegt wurde, zusammen mit den anderen Kindern aus der Klarastraße die Haustür des jungen Vaters von nebenan, als der mit seiner frischgetauften Tochter aus der Kirche heimkam. Herr Binder musste sich den Zugang zu seiner Wohnstatt mit einem „Kreuzer“ erkaufen – und bei dieser Gelegenheit erklärte ihm der Nachbarbub angesichts des Säuglings im Taufkissen: „Des Mädle heirat i“.