„1971 lief mir ein hübsches Mädchen über den Weg, beim Tanz im Weinhaus Landerer in Zillhausen – und ich wusste, die oder keine“, lacht Franz Leitermann. Sein Glück, dass es ihr ganz ähnlich ging wie ihm: Am 20. Juli 1973 heirateten Franz Leitermann und das hübsche Mädchen in Ebingen. Die Hochzeitsreise des jungen Paares führte nach Mexiko; sie ist den beiden noch 50 Jahre später in bester Erinnerung.

Franz Leitermann wurde am 29. April 1948 im oberösterreichischen Andorf geboren; er war zwei, als seine Familie nach Ebingen zog. Dort besuchte er die Schule, machte eine Mechanikerlehre bei Groz-Beckert und besuchte dann die zweijährige Abendrealschule in Reutlingen, um sich auf dem zweiten Bildungsweg seinen Lebenswunsch zu erfüllen: Lehrer werden. Nach dem Abitur studierte er, ebenfalls in Reutlingen, an der Pädagogischen Hochschule, bestand abschließend die Dienstprüfung und wurde im Herbst 1979 Grund- und Hauptschullehrer – zuerst in Straßberg, 1981 dann in Ebingen. 31 Jahre lang unterrichtete er an der Schalksburgschule, ehe er 2012 in den Ruhestand ging.

Eine „Lernstudio“ in Tailfingen

Marie Luise Pfister erblickte am 6. Oktober 1948 in Augustdorf das Licht der Welt. Ende 1950 zog die Familie zu den Großeltern nach Winterlingen. Dort wuchs Marie Luise mit vier Brüdern auf, absolvierte nach ihrer Schulzeit eine Ausbildung zur Einzelhandelskauffrau im Konsum und arbeitete im Metzgereinkauf in Ebingen.

Der Hochzeit und der Mexikoreise im Jahr 1973 folgte zwei Jahre später die Geburt von Sohn Frank und 1981 die des Zweiten, der den Namen Volker erhielt. Die Mutter war fortan ganz für die Kinder da; erst 1997 machte sie sich in Tailfingen mit dem „Lernstudio“ selbstständig, und 2011 ging sie in den Ruhestand.

Zu zweit Kap Hoorn umrundet

Schon einmal hatten die Leitermanns den Eintritt in einen neuen Lebensabschnitt mit einer Reise nach Lateinamerika gefeiert. Das taten sie 2013 erneut und verbrachten sieben wunderschöne Wochen in Südamerika – sie umrundeten sogar das gefürchtete Kap Hoorn auf dem Schiff. Damals waren sie 40 Jahre lang zusammen; jetzt sind es 50, und sie freuen sich darauf, diesen 50. Hochzeitstag mit der Familie und den beiden Enkelkindern Sophie und Edda zu feiern.

Und ihr Fazit eines halben Ehejahrhunderts? „Gut – wir sind von Schicksalsschlägen verschont geblieben und hatten ein schönes Leben“, resümiert Marie Luise Leitermann. „Die Jahre sind so schnell vergangen, man glaubt es nicht“, fügt Ehemann Franz hinzu.