1 Brigitte Willmann, Leiterin der Kita Bondelbach und Vorsitzende der Kolpingfamilie Brigachtal, führt die Kinder zum Richtfest der neuen Kita Bondelbach an. (Archivfoto) Foto: Schimkat

Brigitte Willmann wurde anlässlich des Neujahrsempfangs in der Froschberghalle mit der Goldenen Ehrennadel der Gemeinde Brigachtal geehrt.















Brigachtal - Diese Ehrung hatte der Gemeinderat als Dank für ihr übergroßes Engagement beschlossen. "Tue Gutes, wo du kannst, ohne Ansehen der Person, und der, der Hilfe bedarf, wo du sie leisten kannst, der ist dein Nächster", so ein Zitat von Adolph Kolping und auch das Lieblingszitat von Brigitte Willmann, der Vorsitzenden der Kolpingfamilie Brigachtal. Sie sei eine starke Frau an der Spitze der Kolpingfamilie, die ursprünglich als sogenannter Gesellenverein, also nur für Männer, gegründet wurde.

Seit 1990 Mitglied

Brigitte Willmann ist seit 1990 Mitglied der Kolpingfamilie und übernahm 1993 den Posten der Schriftführerin bis 1999. Im März 1999 wurde sie zur Vorsitzenden der Kolpingfamilie Brigachtal gewählt. Willmann war damals die erste Frau in diesem Amt im Kolpingwerk des Diözeseverbandes Freiburg, dem 169 Kolpingfamilien angehörten. Es gibt auch heute noch Kolpingfamilien, die keine weiblichen Mitglieder haben.

Brigitte Willmann ist so etwas wie ein Tausendsassa. Sie engagiert sich in der Gesellschaft und der Kirche und für eine solidarische Gesellschaft. Sie war Verantwortliche für die Organisation des 75-jährigen Bestehens im Jahr 2022, der Gestaltung von Fronleichnam, Fasnachtsveranstaltungen, Gedenktagen, Wanderungen und Ausflügen. Bisher fanden 21 Dorffest-Teilnahmen unter ihrer Organisation statt. Willmann weiß, wo jeder Stecker hinkommt, und wie die Hütte eingerichtet werden muss. Sie organisiert Veranstaltungen beispielsweise mit Persönlichkeiten wie Anselm Grün, Schwester Theresa und Daniel Kallauch. Ebenso vertritt sie die Kolpingfamilie bei den Diözesanversammlungen. Sie übernimmt Krankenbesuche, schreibt Jubiläums- und auch Geburtstagskarten für die Mitglieder. Mit Mut, Zuversicht, Gottvertrauen, Begeisterung und Verantwortung macht sie die Arbeit als Vorsitzende engagiert und zielstrebig – und das immer mit einem Lächeln auf dem Gesicht, heißt es in der Laudatio. "Brigitte Willmann lebt eine lebendige Gemeinschaft vor, und ich freue mich ganz besonders, wenn wir dich noch viele Jahre als erste Ansprechpartnerin bei der Kolpingfamilie wissen", so Bürgermeister Michael Schmitt.