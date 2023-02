Goldenbühlschule in VS

Vom „ganz eklatanten Personalmangel“ an der Goldenbühlschule berichtete Stefan Assfalg nun im Verwaltungsausschuss des Gemeinderates in Villingen-Schwenningen.

Situation verschärft sich sprunghaft

Vor allem in den vergangenen Monaten hat sich die Situation an der Ganztagsschule demnach verschärft – besuchten die Schule im Oktober 2022 noch 461 Schüler, sind es jetzt 497, darunter 55 Schüler aus der Ukraine. Ein enormer Zuwachs an Schülern, mitten im Schuljahr, das brachte die Schulleitung und das Kollegium an den Rand des Machbaren.

Die Folge: Man habe einige Ganztagsangebote streichen müssen – sehr zum Missfallen der Eltern. „Wir können die Leute nicht zaubern“, gab sich Assfalg ohnmächtig, vor allem die Stellen an Ganztagsschulen seien für viele Bewerber offenbar uninteressant.

Um jetzt überhaupt Lösungen zu finden, will die Stadt ein Pilotprojekt starten. Wo keine Fachkräfte mehr gefunden werden, sollen jetzt Laienkräfte eingestellt werden – zu einem abgesenkten Betreuungsschlüssel (1:20 statt 1:25), um die Aufgabe auch so zu gestalten, dass sie bewältigbar ist.

Eine Betreuungsanstalt will man nicht

„Man muss natürlich aufpassen, dass man nicht von einer pädagogischen Arbeit zu einer Betreuungsanstalt übergeht“, warnte Assfalg. Darüber hinaus soll die Schule auch ein Budget erhalten, um beispielsweise Betreuungskräfte von der Musikakademie als ergänzendes Angebot zu akquirieren. Laienkräfte, Qualifizierung, Änderung des Betreuungsschlüssels und das Budget für diese Akquise sollen – in der Zeit bis zum Jahresende – die Situation an der Schule stabilisieren. Man müsse so schnell wie möglich agieren, so der einhellige Tenor im Gremium – „die Hütte brennt ja“, bekräftigte Ulrike Merkle (Grüne). Sollte es positiv ausfallen, könnte man in die Verlängerung gehen, falls nicht, soll es beim Pilotversuch bleiben.