16 Modische Globes: Heidi Klum bleibt sich treu, Lily James legt einen Knallerauftritt hin und Letitia Wright zeigt, wie spannend schlicht sein kann (von links). Foto: dpa/AFP

Die Golden Globes aus modischer Sicht: Wer machte mit seiner Robe alles richtig – und wer langte daneben? Eine Stilkritik.















Link kopiert

Die 80. Golden Globes sind vergeben – Zeit, modische Bilanz zu ziehen. Welche Looks konnten überzeugen und welche eher nicht?

Einen ebenso dramatischen wie schönen Auftritt legte die britische Schauspielerin Lily James in einer feuerroten Versace-Robe mit Cut-outs und üppig drapiertem Rock hin. Eine sichere Bank in Sachen geschmackvolle Kleider ist stets auch Michelle Williams: Die Schauspielerin trug ein elfenbeinfarbenes Gucci-Kleid mit XXL-Rüschen. „Black Panther“-Star Letitia Wright überzeugte in einem schlichten, orange-kupfer schimmernden Seidenkleid von Prada.

Etwas seltsam war hingegen das Kleid, das sich Claire Danes für die Golden Globes erwählt hatte: Es erinnerte an eine gigantische Hochzeitstorte – sicher nicht der beste Modemoment der „Homeland“-Darstellerin. Auch Heidi Klum lag mit ihrem Mini-Kleider – ultrakurz, Glitzer, Federn – irgendwie daneben.

Die schönsten – und schrägsten – Looks der Golden Globes 2023 in unserer Bildergalerie!