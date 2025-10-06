„Golden Antlers“: Balingen Bucks bekommen Verstärkung von Cheerleadern

Die „Golden Antlers“ suchen Verstärkung: Das neue Cheerleading-Team der Balingen Bucks will mit Power, Teamspirit und tänzerischer Leidenschaft für Stimmung am Spielfeldrand sorgen.
Die Balingen Bucks haben ihre erste Saison in der American Football Kreisliga hinter sich. In die zweite Spielzeit wollen die rund 50 Spieler im Frühjahr mit weiblicher Unterstützung starten: Anna Pflanz und Sarah Ruf möchten ein Cheerleading-Team zusammentrommeln, das die „Bucks“ bei ihren Heimspielen anfeuert und für Stimmung im Stadion sorgen soll. Mit typischen Choreografien, bei denen auch Pompoms zum Einsatz kommen – wird das Publikum in der Halbzeit unterhalten und das Team von der Sideline aus mit verschiedenen Combos animiert.