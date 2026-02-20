Gold-Boom im Kreis Freudenstadt: Menschen wandeln Geld in Gold um

Die Goldschmiedin freut sich, der Edelmetallhändler ist kritisch, Juweliere müssen auf Luxuskäufe hoffen. Menschen in der Region reagieren spürbar auf den hohen Goldpreis.

Um die 5000 US-Dollar pro Feinunze (etwa 31,1 Gramm) notiert der Goldpreis bereits seit Wochen. Während Banker beim sogenannten Goldfixing in London zweimal täglich, jeweils um 10.30 und 15 Uhr Ortszeit in einer Auktion den Weltmarktpreis für das Edelmetall ermitteln, machen sich auch Menschen im Kreis Freudenstadt Gedanken um Geld und Gold. Der hohe Preis wirkt sich unmittelbar auf die Geschäfte von Juwelieren, Goldschmieden und Edelmetallhändlern aus.

Für den Freudenstädter Juwelier Lachenmann unterscheidet sich die aktuelle Marktsituation spürbar von früheren Gold-Hochpreisphasen. Corrado Candarella, Filialleiter bei Lachenmann, sagt unserer Redaktion: „Der Preis ist deutlich höher und volatiler als in vergangenen Phasen. Zu Corona hatten wir Phasen mit hohen Goldkursen, allerdings hielten diese nicht so lange an und die Menschen haben eher emotionale Käufe getätigt und waren wirtschaftlich stabiler aufgestellt als zur heutigen Zeit, wo niemand weiß, wie diese Reise wirtschaftlich endet.“

Die Preise für Goldschmuck entwickelten sich zwar nicht exakt eins zu eins zum Weltmarktpreis, „aber sie folgen deutlich nach oben“, sagt Candarella. Gold sei nur ein Teil des Preises beim Juwelier, mit einbezogen werde noch die Handarbeit, Design, Edelsteine, die Juwelier-Marge, Mehrwertsteuer sowie Transport, Versicherung und Ladenkosten.

Alltagsschmuck leidet

Wie sich der hohe Goldpreis derzeit auswirkt, kann der Filialleiter in einem Satz auf den Punkt bringen: „Deutlich höhere Einkaufspreise und die Nachfrage nach Goldschmuck ist spürbar zurückgegangen.“ Während der Alltagsschmuck leide, nennt Candarella jedoch eine Ausnahme: „Der Luxusbereich und emotionale Käufe halten sich gut.“

Stark laufe bei dem Juwelier der Altgoldankauf. „Das ist derzeit einer der lukrativsten Bereiche. In manchen Wochen ist der Ansturm auf den Ankauf größer als der Verkauf von Gold“, berichtet Candarella.

Kunden kaufen Barren

Viel zu tun hat auch der Horber Edelmetallhändler Bülent Genc. Seit 2010 betreibt er seinen Edelmetallhandel Geba in der Gutermannstraße. Genc bietet seinen Kunden unter anderem den Sofortankauf von Gold und Silber gegen Bar, die Analyse von Schmuck, den Verkauf von Edelmetallen und den Ankauf von Altgold und Edelmetallmünzen. Er sagt im Gespräch mit unserer Redaktion: „Goldbarren sind am beliebtesten.“ Aber nicht im Ankauf, sondern hauptsächlich im Verkauf. Er sagt: „Die Leute haben Angst wegen der Wirtschaftslage. Sie wandeln Geld in Gold um.“ Er meint, eine schwindendes Vertrauen in Geld zu beobachten.

Für den hohen Weltmarktpreis bei Gold sieht Genc hauptsächlich globale Ursachen. Er nennt den US-Präsidenten Donald Trump und den „Wirtschaftskrieg“ zwischen den USA und China.

Viele Kunden wollen ihr Gold behalten

Dass sich die Menschen genau überlegen, was sie mit altem Goldschmuck oder Münzen anfangen, erfährt auch die Goldschmiedin Lucia Steimle in diesem Jahr täglich. Sie betreibt in der Horber Neckarstraße das Geschäft Schmuck am Aischbach. Unserer Redaktion berichtet sie: „So viele Krügerrand-Münzen wie jetzt habe ich noch nie bekommen.“ Sie zeigt an einem Beispiel, was sie aus dem Gold der bekanntesten Anlagemünze der Welt schon gefertigt hat: Ein paar Ringe, die in der kupfer-goldenen Farbe des Krügerrands glänzen.

Aus einer Krügerrand-Münze haben die Goldschmiede von Schmuck am Aischbach ein paar Ringe geschmiedet. Foto: Schmuck am Aischbach

Viele Menschen bringen auch Altgold zu den Goldschmieden von Schmuck am Aischbach. Allerdings nicht, um es zu verkaufen. „Wir arbeiten das Gold um und machen etwas Neues daraus“, erklärt Steimle ihren Arbeitsprozess. Sie meint: „Es wäre schlau, wenn man Altgold Bestandsgold nennen würde.“ Statt den Schmuck ganz wegzugeben, bekommen die Kunden ihren Schmuck nach der Bearbeitung durch den Goldschmied nämlich wieder zurück – und das Gold, das heute mehr Wert ist als jemals zuvor, bleibt in der Familie.