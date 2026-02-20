Gold-Boom im Kreis Freudenstadt: Menschen wandeln Geld in Gold um

Die Goldschmiedin freut sich, der Edelmetallhändler ist kritisch, Juweliere müssen auf Luxuskäufe hoffen. Menschen in der Region reagieren spürbar auf den hohen Goldpreis.
Um die 5000 US-Dollar pro Feinunze (etwa 31,1 Gramm) notiert der Goldpreis bereits seit Wochen. Während Banker beim sogenannten Goldfixing in London zweimal täglich, jeweils um 10.30 und 15 Uhr Ortszeit in einer Auktion den Weltmarktpreis für das Edelmetall ermitteln, machen sich auch Menschen im Kreis Freudenstadt Gedanken um Geld und Gold. Der hohe Preis wirkt sich unmittelbar auf die Geschäfte von Juwelieren, Goldschmieden und Edelmetallhändlern aus.