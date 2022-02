1 Die Göttelfingerin Dorothea Katz strahlt, denn sie hält ihre erste CD in der Hand. Foto: Feinler

Eutingen-Göttelfingen - "Ich habe mir das schon immer gewünscht", beschreibt die Mutter von zwei Kindern. Seit der Kindheit singe sie mit großer Begeisterung und wollte ihre Stimme auf einer CD festhalten.

Eine Gesangskarriere wollte sie nicht starten, sondern sich vielmehr einen langgehegten Traum erfüllen. Bereits zu Kindergartenzeiten hatte sich die kleine Dorothea zuhause verkleidet. "Ich habe das Deospray meiner Mutter genommen und es als Mikrofon benutzt. Ich habe eine Schnur daran gebunden und mir eine Perücke und Kleider angezogen", denkt die Hobbysängerin gerne zurück. Ihre Familie habe darüber gerne geschmunzelt.

Musik liegt im Blut der Familie

Immerhin war und ist die ganze Familie sehr musikalisch. Bereits der Opa war 40 Jahre lang im Kirchenchor und Vorsänger bei der Göttelfinger Ostermesse. Kein Wunder, dass auch Dorotheas Mutter 60 Jahre Kirchenchormitglied war und ihr Vater sogar langjähriger Vorsitzender des früheren Göttelfinger Gesangverein. Gemeinsam sang Familie Katz gerne und musizierte, nicht nur an Familienfesten. Die Mutter im Alt, der Vater Tenor und die drei Kinder die passende Ergänzung dazu. Die beiden Brüder von Dorothea waren nicht nur Mitglieder im Chor, sondern der eine auch Chorleiter und der andere Gründer einer eigenen Band.

Dorothea selbst war im Schulchor, später im Jugendchor von Göttelfingen und dann im Frauenchor sowie einige Jahre im Kirchenchor. Seit den 1990er-Jahren arbeitet die gelernte Kauffrau, spezialisiert auf Vieh und Fleisch, in der Wilhelma in Stuttgart. Im Fleischerchor ist die Tochter des Göttelfinger Viehhändlers Katz seit vielen Jahren eine unersetzliche Stimme. "Damals hatten wir in der Wilhelma in Stuttgart 320 Mitarbeiter und da dachte ich: Wir gründen einen Wilhelmachor", erinnert sich das Gründungsmitglied zurück.

Ihren Traum schob Dorothea Katz lange auf

Viele schöne Auftritte hat die Göttelfingerin mit ihren Chören schon erlebt und besondere Stücke gesungen, beispielsweise aus "König der Löwen". Kontakt zu Profis hatte sie schon öfter und einige hatten auch schon ihre Mezzo-Sopran-Stimme gelobt. Manche hatten ihr auch schon die Aufnahme ihres Gesangs empfohlen. "Mir hat aber immer der Mut gefühlt. Ich wollte aber unbedingt wissen, wie sich meine Stimme auf einer CD anhört", beschreibt die 57-Jährige. Doch ihren Traum schob sie lange auf.

Musik gibt der Göttelfingerin viel Kraft

Dann kam die Corona-Zeit und Dorothea Katz merkte, wie viel Kraft ihr die Musik gab. Nach einem harten Arbeitstag kam sie nach Hause und sorgte für die passende Stimmung. Sie schaltete ihre Beleuchtung ein, steckte Mikrofon und Kabel in den Verstärker und begann zu singen. "So konnte ich einfach abschalten. Für mich war das ein toller Zufluchtsort", beschreibt die begeisterte Sängerin. Vor Corona war sie gerne tanzen oder auch singen, aber das war nun nicht mehr in der Gruppe möglich. Daher suchte sie sich ihre Lieblingslieder heraus und erfreute sich zu Hause über die Vielfalt der Musik. "Musik hat mich im Leben immer gestärkt und mir Kraft gegeben. Ob an der Kirchenorgel oder am Keyboard oder mit der Gitarre – ich bin einfach glücklich", berichtet Dorothea Katz und ihre Augen strahlen.

Unterstützung von Alleinunterhalter Hartwig Jung

Durch Zufälle hatte sie schon viele Hobbymusiker kennengelernt, mit denen sie gerne zusammen singt – so auch Alleinunterhalter Hartwig Jung. Der hauptberufliche Landwirt habe ihr imponiert, denn er musiziere auch im Stall bei seinen Kühen. Große Freude bereite Dorothea Katz das gemeinsame Musizieren. "Wenn ich mit dem Auto nach Stuttgart fahre, dann höre ich Musik. Da starte ich schon gut in den Tag. Wenn ich im Radio was höre, was mir gefällt, dann melde ich mich bei Hartwig", erklärt sie, wie das Repertoire zustande kommt. Der Musiker hatte sie auch bekräftigt, ihre erste eigene CD aufzunehmen.

Lieder in deutscher, englischer und italienischer Sprache

Als dann noch Gerd Lorenz aus Rangendingen auf sie zukam und die Produktion der CD anbot, konnte Dorothea ihren Traum nicht mehr verschieben. Die Aufnahmen im Tonstudio beschreibt sie voller Begeisterung: "Das war toll und hat ganz viel Spaß gemacht. Im Nu waren die Aufnahmen abgeschlossen." Die Musik lieferte Hartwig Jung, die unter Dorothea Katz Gesang gelegt wurde.

Für ihre erste CD hat sie sich ihr Lebensmotto "Ich liebe das Leben" herausgesucht, weshalb dieses Lied auch der erste Titel ist. Aus ihren Lieblings-Genre Pop und Schlager suchte sie sich "Erst ein Cappuccino" und "Die Gefühle haben Schweigepflicht" heraus. Bei "Je t’aime Mon Amour" wollte sie ihre Vielseitigkeit zeigen, denn die Göttelfingerin singt neben deutsch auch auf Italienisch und Englisch. Zu "1000 Träume weit" nahm sie im Studio das "O" mehrmals auf, was sich wie ein Chorgesang anhört.

Geld möchte Dorothea Katz mit der CD nicht verdienen

Pünktlich zum Geburtstag im Januar hielt sie dann ihre eigene erste CD in der Hand. "Das war für mich ein schönes Geburtstagsgeschenk", berichtet Dorothea Katz und fügt hinzu: "Ich bin schier ausgeflippt. Mein großer Traum." Ihre Freundin Maria schnitt zu ihren fünf aufgenommenen Liedern noch Videos und lud diese auf Youtube hoch. Mit ihrer CD möchte sie kein Geld verdienen, sondern einfach nur ihren Traum leben – und Dorothea Katz ist sich sicher: "Das war nicht die letzte CD-Produktion."