Göttelfinger Weihnachtsmarkt: Der neue Standort kommt sehr gut an

Der neue Standort kommt sehr gut an

1 Auch die ganz Kleinen bekamen ein tolles Geschenk vom Nikolaus auf dem Weihnachtsmarkt in Göttelfingen. Foto: Alexandra Feinler

Als der Nikolaus in Richtung Göttelfinger Schulhof lief, wurde die Menschentraube am Samstagnachmittag immer größer. Vor allem die kleinen Besucher freuten sich auf dem Göttelfinger Weihnachtsmarkt über das vielseitige Programm.









Bereits zur Mittagszeit hatte der neue Ortsvorsteher Michael Dittmann mit seinem Team die letzten Punkte auf seiner Liste abgehakt. Schon seit einiger Zeit saß er mit seinem Team dran, denn der Weihnachtsmarkt fand erstmals im Schulhof und am ehemaligen Standort, am Gemeindehaus in der Kirchstraße statt.