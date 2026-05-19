Ein Mann, seine Frau und seine Cousine wollten drei Tage Urlaub in Görlitz machen. Während er einkauft, stürzt die Ferienunterkunft ein. Ob die beiden Frauen in dem Haus waren, ist unklar.
Görlitz - Ein verzweifelter Mann steht vor den Trümmern eines eingestürzten Hauses im sächsischen Görlitz: Er befürchtet, seine Frau und seine Cousine könnten unter den Trümmern liegen. Erst am Nachmittag war er gemeinsam mit den beiden Frauen angekommen, um in dem Haus in einer Ferienwohnung Urlaub zu machen, wie er der Deutschen Presse-Agentur sagt. Als er von einem kurzen Einkauf vom Supermarkt zurückkommt, liegt da, wo zuvor das Haus stand, nur noch ein großer Haufen Schutt.